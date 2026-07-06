Сандлер продолжит возглавлять "Динамо" из Владивостока

Сандлер является главным тренером клуба с сезона-2023/24 и в дебютном году привел команду к первому чемпионству Суперлиги. В качестве главного тренера специалист провел 209 официальных матчей в Суперлиге и Кубке России, в которых его команды одержали 144 победы.

В апреле 2025 года Сандлер избил в общественной бане арендованного у "Нижнего Новгорода" футболиста Антона Мухина из-за того, что тот не поздоровался с ним. У госпитализированного игрока были диагностированы сотрясение головного мозга, дисторсия шейного отдела позвоночника и ушиб мягких тканей левой окологлазничной области. Кроме того, в 2016-м Сандлер был приговорен к двум годам лишения свободы за нецелевое использование средств баскетбольного клуба "Спартак-Приморье". Также он неоднократно ругался матом в послематчевых флеш-интервью.