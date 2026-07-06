Рейтинг@Mail.ru
Сандлер продолжит возглавлять "Динамо" из Владивостока - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
11:06 06.07.2026 (обновлено: 12:46 06.07.2026)
Сандлер продолжит возглавлять "Динамо" из Владивостока

Сандлер продолжит руководить владивостокским "Динамо" в сезоне Единой лиги ВТБ

© Фото : из личного архива Эдуарда СандлераЭдуард Сандлер
Эдуард Сандлер - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : из личного архива Эдуарда Сандлера
Эдуард Сандлер. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эдуард Сандлер продолжит возглавлять владивостокское «Динамо» в предстоящем сезоне Единой лиги ВТБ.
  • «Динамо» из Владивостока выступит в Единой лиге ВТБ в сезоне 2026/27.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Директор и главный тренер владивостокского "Динамо" Эдуард Сандлер продолжит возглавлять команду в предстоящем сезоне Единой лиги ВТБ, сообщается в Telegram-канале баскетбольного клуба.
"Динамо" из Владивостока выступит в Единой лиге ВТБ в сезоне-2026/27. Соответствующее решение было принято на совете лиги в июне.
Сандлер является главным тренером клуба с сезона-2023/24 и в дебютном году привел команду к первому чемпионству Суперлиги. В качестве главного тренера специалист провел 209 официальных матчей в Суперлиге и Кубке России, в которых его команды одержали 144 победы.
В апреле 2025 года Сандлер избил в общественной бане арендованного у "Нижнего Новгорода" футболиста Антона Мухина из-за того, что тот не поздоровался с ним. У госпитализированного игрока были диагностированы сотрясение головного мозга, дисторсия шейного отдела позвоночника и ушиб мягких тканей левой окологлазничной области. Кроме того, в 2016-м Сандлер был приговорен к двум годам лишения свободы за нецелевое использование средств баскетбольного клуба "Спартак-Приморье". Также он неоднократно ругался матом в послематчевых флеш-интервью.
Баскетболисты Астаны - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Единая Лига ВТБ назвала двух новых участников сезона-2026/27
23 июня, 12:22
 
БаскетболСпортВладивостокРоссияЭдуард Сандлер
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Португалия
    Испания
    0
    1
  • Футбол
    07.07 03:00
    США
    Бельгия
  • Футбол
    07.07 19:00
    Аргентина
    Египет
  • Футбол
    07.07 23:00
    Швейцария
    Колумбия
  • Футбол
    08.07 19:30
    Спартак Москва
    Рубин
  • Футбол
    09.07 23:00
    Франция
    Марокко
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала