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Саммит НАТО не приблизит вступление Украины в альянс, заявили во Франции - РИА Новости, 06.07.2026
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18:30 06.07.2026 (обновлено: 19:50 06.07.2026)
Саммит НАТО не приблизит вступление Украины в альянс, заявили во Франции

Аллар: саммит НАТО не приблизит вступление Украины в альянс

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генерал Вооруженных сил Франции в отставке Жан-Клод Аллар заявил, что саммит НАТО в Анкаре не приблизит Украину к вступлению в альянс.
  • По мнению Аллара, вопрос приема Украины в НАТО не стоит на повестке дня в блоке.
  • Генерал считает, что на саммите в Анкаре прозвучат новые обещания, которые не приведут к реальным шагам по принятию Киева в альянс.
ПАРИЖ, 6 июл - РИА Новости. Саммит НАТО в Анкаре не приблизит Украину к вступлению в альянс, вопрос приема Киева не стоит в блоке на повестке дня, заявил РИА Новости генерал Вооруженных сил Франции в отставке, экс-начальник операций сил НАТО в Косово (KFOR) Жан-Клод Аллар.
Саммит НАТО запланирован в Анкаре на 7 и 8 июля.
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"Этого нет на повестке дня. В течение 2022 года Украина просила о вступлении в НАТО. Многие европейские лидеры говорили: "Да, это нужно сделать". Но когда дело доходит до серьезного обсуждения, сроки отодвигаются гораздо дальше", - сказал Аллар в разговоре с агентством.
Генерал считает, что и на саммите в Анкаре лишь прозвучат новые обещания, которые не приведут к реальным шагам в направлении принятия Киева в альянс.
"Поэтому европейские страны будут делать множество заявлений и обещаний, но, вероятнее всего, этот саммит не завершится немедленным и безотлагательным вступлением Украины в НАТО", - подытожил Аллар.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что возможное вступление Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России. Он подчеркивал, что именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции.
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