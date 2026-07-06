Краткий пересказ от РИА ИИ Генерал Вооруженных сил Франции в отставке Жан-Клод Аллар заявил, что саммит НАТО в Анкаре не приблизит Украину к вступлению в альянс.

По мнению Аллара, вопрос приема Украины в НАТО не стоит на повестке дня в блоке.

Генерал считает, что на саммите в Анкаре прозвучат новые обещания, которые не приведут к реальным шагам по принятию Киева в альянс.

ПАРИЖ, 6 июл - РИА Новости. Саммит НАТО в Анкаре не приблизит Украину к вступлению в альянс, вопрос приема Киева не стоит в блоке на повестке дня, заявил РИА Новости генерал Вооруженных сил Франции в отставке, экс-начальник операций сил НАТО в Косово (KFOR) Жан-Клод Аллар.

Саммит НАТО запланирован в Анкаре на 7 и 8 июля.

"Этого нет на повестке дня. В течение 2022 года Украина просила о вступлении в НАТО. Многие европейские лидеры говорили: "Да, это нужно сделать". Но когда дело доходит до серьезного обсуждения, сроки отодвигаются гораздо дальше", - сказал Аллар в разговоре с агентством.

Генерал считает, что и на саммите в Анкаре лишь прозвучат новые обещания, которые не приведут к реальным шагам в направлении принятия Киева в альянс.

"Поэтому европейские страны будут делать множество заявлений и обещаний, но, вероятнее всего, этот саммит не завершится немедленным и безотлагательным вступлением Украины в НАТО", - подытожил Аллар.