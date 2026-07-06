Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иностранных наемников в рядах ВСУ на правом берегу Херсонской области стало меньше, часть из них уничтожена, часть переброшена на другие участки фронта, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
- Для российских бойцов не имеет большого значения, кто находится по другую сторону Днепра: украинские военнослужащие или иностранные наемники, так как результат для противника будет одинаковым, пояснил губернатор.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Иностранных наемников в рядах ВСУ на правом берегу Херсонской области стало меньше, часть уничтожена, часть переброшена на другие участки фронта, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, для российских бойцов не имеет большого значения, кто находится по другую сторону Днепра: украинские военнослужащие или иностранные наемники.
"Результат для противника будет одинаковым", - пояснил губернатор.