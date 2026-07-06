СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Иностранных наемников в рядах ВСУ на правом берегу Херсонской области стало меньше, часть уничтожена, часть переброшена на другие участки фронта, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, для российских бойцов не имеет большого значения, кто находится по другую сторону Днепра: украинские военнослужащие или иностранные наемники.