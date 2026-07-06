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Сальдо заявил о сокращении числа наемников ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 06.07.2026
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14:50 06.07.2026
Сальдо заявил о сокращении числа наемников ВСУ в Херсонской области

Сальдо: иностранных наемников в ВСУ в Херсонской области стало меньше

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Херсонской областиГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Херсонской области
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иностранных наемников в рядах ВСУ на правом берегу Херсонской области стало меньше, часть из них уничтожена, часть переброшена на другие участки фронта, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
  • Для российских бойцов не имеет большого значения, кто находится по другую сторону Днепра: украинские военнослужащие или иностранные наемники, так как результат для противника будет одинаковым, пояснил губернатор.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Иностранных наемников в рядах ВСУ на правом берегу Херсонской области стало меньше, часть уничтожена, часть переброшена на другие участки фронта, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"Сейчас следов их пребывания на правом берегу стало еще меньше. Кто-то был уничтожен, кто-то поспешил покинуть этот участок, остальных перебросили туда, где положение ВСУ еще тяжелее. Желания воевать здесь у них явно не прибавилось", - сказал Сальдо.
По его словам, для российских бойцов не имеет большого значения, кто находится по другую сторону Днепра: украинские военнослужащие или иностранные наемники.
"Результат для противника будет одинаковым", - пояснил губернатор.
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Херсонская областьДнепр (река)Владимир Сальдо
 
 
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