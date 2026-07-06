В Херсонской области за выходные из-за атак ВСУ погибли два человека

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Два мирных жителя Херсонской области погибли и 15 пострадали от ударов ВСУ с 4 по 6 июля, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

В частности, по его словам, в Алешках от удара БПЛА погибла женщина 1950 года рождения, а в Новой Збурьевке - мужчина 1983 года рождения.