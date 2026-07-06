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В Херсонской области за выходные из-за атак ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 06.07.2026
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13:31 06.07.2026 (обновлено: 13:40 06.07.2026)
В Херсонской области за выходные из-за атак ВСУ погибли два человека

Сальдо: в Херсонской области за выходные из-за атак ВСУ погибли два человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 4 по 6 июля два мирных жителя Херсонской области погибли и 15 пострадали от ударов ВСУ.
  • Среди погибших — женщина 1950 года рождения в Алешках и мужчина 1983 года рождения в Новой Збурьевке.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Два мирных жителя Херсонской области погибли и 15 пострадали от ударов ВСУ с 4 по 6 июля, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
“В период с 4 по 6 июля из-за террористических атак киевского режима погибли два мирных жителя Херсонской области, 15 человек пострадало”, - написал Сальдо в своем канале на платформе “Макс”.
В частности, по его словам, в Алешках от удара БПЛА погибла женщина 1950 года рождения, а в Новой Збурьевке - мужчина 1983 года рождения.
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