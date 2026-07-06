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Первый в России прототип аэротакси протестировали на Сахалине - РИА Новости, 06.07.2026
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10:21 06.07.2026
Первый в России прототип аэротакси протестировали на Сахалине

На Сахалине запустили первый в России прототип аэротакси с человеком на борту

© ГК "Аэросоюз"Аэротакси
Аэротакси - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© ГК "Аэросоюз"
Аэротакси. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 июл – РИА Новости. Первый в России официально зарегистрированный запуск средства индивидуальной аэромобильности - дрона с человеком на борту - состоялся на Сахалине, сообщил губернатор Валерий Лимаренко.
"Очередной технологический прорыв на "Крыльях Сахалина"! Международный форум беспилотных систем завершился первым в России официально зарегистрированным запуском средства индивидуальной аэромобильности. Дрон оснащен спутниковой навигацией и может двигаться автономно по заданным маршрутам. По сути, это прототип аэротакси", - написал Лимаренко в своем канале на платформе "Макс".
Дрон - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Беспилотное будущее России: производство БАС на Дальнем Востоке
20 октября 2025, 11:26
В пресс-службе правительства области уточнили, что в понедельник на дронопорте "Пушистый" в Корсаковском районе успешно испытали сверхлегкое воздушное судно с человеком на борту. Квадрокоптер "X SKY ONE V2" поднял Алексей Спинка из Владивостока.
Его компания, отметили в пресс-службе, разрабатывает проект по развитию персональной авиации, и пилотируемую летающую машину он привез на международный форум "Крылья Сахалина" на "Пушистом", где совершил полет, зарегистрированный в региональном центре организации воздушного движения. Эксперимент прошел под контролем специалистов беспилотного крыла компании "Аврора" – "Аврора – БАС".
"Этот аппарат может летать в двух режимах – как управляемое судно и как беспилотник. Мы отработали пилотируемый полет, потому что пока в соответствии с законами РФ беспилотные воздушные перевозки людей невозможны. Планируем, что уже в следующем году на форуме "Крылья Сахалина" такое судно поднимется в воздух с пассажиром на борту и будет управляться в автоматическом режиме", - цитирует пресс-служба слова гендиректора компании "Аврора – БАС" Дмитрия Третьякова.
Представленная модель дрона в перспективе может работать как аэротакси или стать альтернативой личному автомобилю, отмечается в сообщении. Судно заряжается от электрической батареи, может провести в воздухе до 20 минут при скорости 50 километров в час. Оно оснащено спутниковой навигацией, имеет возможность автономного полета по заданным маршрутам.
"Аврора – БАС" занимается аналогичной разработкой и уже ведет сборку собственного сверхлегкого воздушного судна и планирует завершить ее в этом году, добавили в пресс-службе.
Валерий Лимаренко - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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ТехнологииРоссияСахалинВладивостокВалерий Лимаренко"Аврора"
 
 
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