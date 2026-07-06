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Рютте сообщил плохие новости для Киева после ночных ударов России - РИА Новости, 06.07.2026
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20:23 06.07.2026 (обновлено: 22:12 06.07.2026)
Рютте сообщил плохие новости для Киева после ночных ударов России

Рютте: запасы ракет для ПВО Украины ограничены

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • НАТО испытывает трудности с производством и поставками средств противовоздушной обороны для нужд Киева.
  • Количество ракет-перехватчиков, имеющихся у стран НАТО, ограничено.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. НАТО испытывает трудности с производством и поставками средств противовоздушной обороны для нужд Киева, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте накануне саммита в Анкаре, запись его выступления опубликована на YouTube-канале агентства Reuters.
"Количество ракет-перехватчиков, имеющихся у стран НАТО, ограничено", — сказал он, отвечая на вопрос о российских ударах по Украине.
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По его словам, государства-члены альянса делают все возможное для поддержки Киева, в частности в рамках системы PURL, предусматривающей покупку американского вооружения на европейские деньги.
В ночь на понедельник российские войска поразили объекты ТЭК и ВПК в Киеве и области, а также военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Мэр Киева Виталий Кличко назвал этот удар самым массированным. Владимир Зеленский признал, что украинская система ПВО не справилась с отражением российских баллистических ракет.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.
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