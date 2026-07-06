Рютте сообщил плохие новости для Киева после ночных ударов России

Краткий пересказ от РИА ИИ НАТО испытывает трудности с производством и поставками средств противовоздушной обороны для нужд Киева.

Количество ракет-перехватчиков, имеющихся у стран НАТО, ограничено.

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. НАТО испытывает трудности с производством и поставками средств противовоздушной обороны для нужд Киева, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте накануне саммита в Анкаре, запись его выступления опубликована на НАТО испытывает трудности с производством и поставками средств противовоздушной обороны для нужд Киева, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте накануне саммита в Анкаре, запись его выступления опубликована на YouTube-канале агентства Reuters.

"Количество ракет-перехватчиков, имеющихся у стран НАТО , ограничено", — сказал он, отвечая на вопрос о российских ударах по Украине

По его словам, государства-члены альянса делают все возможное для поддержки Киева, в частности в рамках системы PURL, предусматривающей покупку американского вооружения на европейские деньги.

В ночь на понедельник российские войска поразили объекты ТЭК и ВПК в Киеве и области, а также военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Мэр Киева Виталий Кличко назвал этот удар самым массированным. Владимир Зеленский признал, что украинская система ПВО не справилась с отражением российских баллистических ракет.