Рютте сообщил плохие новости для Киева после ночных ударов России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- НАТО испытывает трудности с производством и поставками средств противовоздушной обороны для нужд Киева.
- Количество ракет-перехватчиков, имеющихся у стран НАТО, ограничено.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. НАТО испытывает трудности с производством и поставками средств противовоздушной обороны для нужд Киева, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте накануне саммита в Анкаре, запись его выступления опубликована на YouTube-канале агентства Reuters.
По его словам, государства-члены альянса делают все возможное для поддержки Киева, в частности в рамках системы PURL, предусматривающей покупку американского вооружения на европейские деньги.
В ночь на понедельник российские войска поразили объекты ТЭК и ВПК в Киеве и области, а также военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Мэр Киева Виталий Кличко назвал этот удар самым массированным. Владимир Зеленский признал, что украинская система ПВО не справилась с отражением российских баллистических ракет.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.