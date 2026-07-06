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Рябков назвал пути быстрого решения конфликта на Украине - РИА Новости, 06.07.2026
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18:52 06.07.2026 (обновлено: 19:04 06.07.2026)
Рябков назвал пути быстрого решения конфликта на Украине

Рябков: конфликт на Украине решится, если США будут действовать в рамках Аляски

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Рябков заявил, что конфликт на Украине можно быстро решить, если США будут действовать на основе согласия, данного Россией на американские предложения на саммите на Аляске.
  • Трамп заявлял, что урегулирование конфликта на Украине ближе, чем кажется.
ЗВЕНИГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Конфликт на Украине можно быстро решить, если США будут действовать на основе согласия, которое Россия дала на американские предложения на саммите на Аляске, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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"Я не берусь комментировать это конкретное высказывание, но если администрация США готова действовать на основе согласия, данного российской стороной на американские предложения в Анкоридже, то, наверное, так оно и есть", - сказал Рябков журналистам "на полях" школы ПИР-Центра по международной безопасности, отвечая на просьбу прокомментировать заявления президента США Дональда Трампа о том, что урегулирование конфликта на Украине ближе, чем кажется.
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