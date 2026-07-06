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Диалог России и США продолжается в ежедневном режиме, заявил Рябков - РИА Новости, 06.07.2026
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18:45 06.07.2026 (обновлено: 18:57 06.07.2026)
Диалог России и США продолжается в ежедневном режиме, заявил Рябков

Рябков: диалог России и США продолжается в ежедневном режиме на разных уровнях

© Фото : МИД РоссииЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : МИД России
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Диалог между Россией и США продолжается в ежедневном режиме.
  • Контакты между министрами и на рабочих уровнях происходят как в устной, так и в письменной форме.
ЗВЕНИГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Диалог РФ и США продолжается в ежедневном режиме и на разных уровнях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"В контактах и письменных и устных находятся и министр с госсекретарем, на рабочих уровнях диалог продолжается, не побоюсь этого слова, в ежедневном режиме", - сказал Рябков журналистам.
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РоссияСШАСергей Рябков
 
 
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