Диалог России и США продолжается в ежедневном режиме, заявил Рябков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Диалог между Россией и США продолжается в ежедневном режиме.
- Контакты между министрами и на рабочих уровнях происходят как в устной, так и в письменной форме.
ЗВЕНИГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Диалог РФ и США продолжается в ежедневном режиме и на разных уровнях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"В контактах и письменных и устных находятся и министр с госсекретарем, на рабочих уровнях диалог продолжается, не побоюсь этого слова, в ежедневном режиме", - сказал Рябков журналистам.