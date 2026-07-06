Рябков рассказал о диалогах с США по Украине

ЗВЕНИГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Россия доводит до США свое неприятие того, что Вашингтон вовлекается в конфликт на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам.

"Американцы знают о нашем неприятии этого, сигналы до Вашингтона доводятся интенсивнейшим образом. Сказано уже пресс-секретарем президента, как мы оцениваем нынешнюю степень вовлеченности Запада в конфликт. Это, конечно, распространяется и на США", - сказал Рябков