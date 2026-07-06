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Рябков рассказал о диалогах с США по Украине - РИА Новости, 06.07.2026
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17:03 06.07.2026
Рябков рассказал о диалогах с США по Украине

Рябков: Россия говорит США о неприятии их вовлеченности в конфликт на Украине

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия выражает США свое неприятие вовлечения Америки в конфликт на Украине.
  • В Москве видят сообщения в западных СМИ о влиянии американской вовлеченности на ситуацию вокруг специальной военной операции.
ЗВЕНИГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Россия доводит до США свое неприятие того, что Вашингтон вовлекается в конфликт на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам.
По его словам, в Москве каждый день видят сообщения в западных СМИ о том, что "с американским участием, с прямой американской вовлеченностью, проводятся мероприятия, которые непосредственным образом оказывают влияние как на обстановку в наших взаимоотношениях с так называемым коллективным Западом, так и, разумеется, и на всю ситуацию вокруг специальной военной операции, включая способность Киева и его сфокусированность на нанесении ударов по гражданской инфраструктуре, мирным жителям, о чем мы говорим ежедневно".
"Американцы знают о нашем неприятии этого, сигналы до Вашингтона доводятся интенсивнейшим образом. Сказано уже пресс-секретарем президента, как мы оцениваем нынешнюю степень вовлеченности Запада в конфликт. Это, конечно, распространяется и на США", - сказал Рябков
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