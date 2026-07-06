Рябков рассказал о диалогах с США по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия выражает США свое неприятие вовлечения Америки в конфликт на Украине.
- В Москве видят сообщения в западных СМИ о влиянии американской вовлеченности на ситуацию вокруг специальной военной операции.
ЗВЕНИГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Россия доводит до США свое неприятие того, что Вашингтон вовлекается в конфликт на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам.
По его словам, в Москве каждый день видят сообщения в западных СМИ о том, что "с американским участием, с прямой американской вовлеченностью, проводятся мероприятия, которые непосредственным образом оказывают влияние как на обстановку в наших взаимоотношениях с так называемым коллективным Западом, так и, разумеется, и на всю ситуацию вокруг специальной военной операции, включая способность Киева и его сфокусированность на нанесении ударов по гражданской инфраструктуре, мирным жителям, о чем мы говорим ежедневно".
"Американцы знают о нашем неприятии этого, сигналы до Вашингтона доводятся интенсивнейшим образом. Сказано уже пресс-секретарем президента, как мы оцениваем нынешнюю степень вовлеченности Запада в конфликт. Это, конечно, распространяется и на США", - сказал Рябков