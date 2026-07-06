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Противники урегулирования на Украине используют позицию США, заявил Рябков - РИА Новости, 06.07.2026
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16:40 06.07.2026 (обновлено: 17:06 06.07.2026)
Противники урегулирования на Украине используют позицию США, заявил Рябков

Рябков: противники урегулирования на Украине используют отстраненную позицию США

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сергей Рябков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США занимают заметно отстраненную позицию в отношении украинского урегулирования.
  • По словам Рябкова, текущая позиция США влияет на общую обстановку, и противники договоренностей стремятся воспользоваться этим.
ЗВЕНИГОРОД, 6 июл - РИА Новости. США в настоящий момент занимают заметно отстраненную позицию в отношении украинского урегулирования, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Текущая позиция администрации США может быть охарактеризована как позиция заметной отстраненности. Это важный и серьезный момент, влияющий на общую обстановку", - сказал Рябков журналистам.
По его словам, противники договоренностей и те, кто пытается их сорвать, "тоже этим стремятся воспользоваться".
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