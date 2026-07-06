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Рябков не исключил, что Трамп и Путин скоро проведут разговор - РИА Новости, 06.07.2026
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16:36 06.07.2026 (обновлено: 16:55 06.07.2026)
Рябков не исключил, что Трамп и Путин скоро проведут разговор

Рябков не исключил, что Трамп и Путин скоро проведут телефонный разговор

© Фото : МИД РоссииЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : МИД России
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что президенты России и США могут провести новый телефонный разговор в обозримом будущем.
  • Он не исключает контакта двух президентов после саммита НАТО в Анкаре.
ЗВЕНИГОРОД, 6 июл - РИА Новости. В Москве не исключают, что президенты РФ и США проведут новый телефонный разговор в обозримом будущем, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы исходим из того, что диалог на высшем уровне продолжится. Поскольку анонсированы новые контакты", - сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
По его словам, в Москве каждый сигнал, тем более, сигнал на высшем уровне, воспринимают "не просто максимально серьезно, с предельной ответственностью".
Отвечая на уточняющий вопрос, имеется ли в виду новый телефонный разговор лидеров, который может пройти после саммита НАТО в Анкаре, Рябков ответил утвердительно:
"Я не исключаю именно такого развития. Я имел в виду контакт двух президентов", - сказал он.
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