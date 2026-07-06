Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Русской православной церкви призывают депутатов Госдумы законодательно поддержать принцип приоритета кровных родственников при усыновлении или удочерении детей.
- Председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов выразил надежду, что депутаты поддержат приоритет родных при усыновлении и не будут включать рыночные принципы в вопросы опеки и попечительства.
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. В Русской православной церкви призывают депутатов Госдумы законодательно поддержать принцип приоритета кровных родственников при усыновлении или удочерении детей, заявил председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва назначены на 20 сентября.
"Русская православная церковь поддержала принцип приоритета кровной семьи при усыновлении. Мы очень надеемся, что в этом или будущем созыве (Госдумы – ред.) депутаты все-таки поддержат, что при усыновлении надо давать приоритет бабушкам, дедушкам - родным, родственникам, а не чужим людям, и не включать рыночные принципы в вопросы опеки и попечительства", - сказал Лукьяновна пресс-конференции о проведении 8 июля Всероссийского парада семьи-2026.
День семьи, любви и верности отмечается 8 июля - в день памяти небесных покровителей семьи святых Петра и Февронии Муромских. Как отмечают организаторы, Всероссийский парад семьи проходит ежегодно по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла и при поддержке администрации президента России. В 2026 году 8 июля парад пройдет более чем в 200 городах России. В Москве основные мероприятия состоятся на ВДНХ.