Краткий пересказ от РИА ИИ В Русской православной церкви призывают депутатов Госдумы законодательно поддержать принцип приоритета кровных родственников при усыновлении или удочерении детей.

Председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов выразил надежду, что депутаты поддержат приоритет родных при усыновлении и не будут включать рыночные принципы в вопросы опеки и попечительства.

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. В Русской православной церкви призывают депутатов Госдумы законодательно поддержать принцип приоритета кровных родственников при усыновлении или удочерении детей, заявил председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва назначены на 20 сентября.

"Русская православная церковь поддержала принцип приоритета кровной семьи при усыновлении. Мы очень надеемся, что в этом или будущем созыве (Госдумы – ред.) депутаты все-таки поддержат, что при усыновлении надо давать приоритет бабушкам, дедушкам - родным, родственникам, а не чужим людям, и не включать рыночные принципы в вопросы опеки и попечительства", - сказал Лукьяновна пресс-конференции о проведении 8 июля Всероссийского парада семьи-2026.