В РПЦ предложили ввести раздельное обучение в средней школе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иерей Федор Лукьянов предложил ввести раздельное обучение мальчиков и девочек в средней школе.
- По его мнению, раздельное обучение может привести к увеличению числа студенческих семей.
- Лукьянов также считает полезным введение института помолвки, который поможет более осознанно подходить к вопросу брака.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Раздельное обучение мальчиков и девочек в средней школе для роста числа студенческих семей, а также институт помолвки предложил ввести в России председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви (РПЦ) иерей Федор Лукьянов.
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"Если мы сделаем раздельно-параллельное обучение с пятого класса, когда идет разница в развитии мальчиков и девочек, то мы получим рост количества молодых студенческих семей. Сегодня их не так много в стране, потому что мальчики и девочки обучаются совместно в старших классах", – сказал он на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
По мнению священнослужителя, подобная мера поможет школьникам избежать "негативного опыта" и сосредоточиться на учебе.
"Если это сделать, – а опыт регионов, где это началось, Удмуртии, например, показывает положительный пример, – то в старших классах учеба становится основной. А после окончания школы они со свежими силами, соскучившись друг по другу, без негативного опыта, встречаются и создают студенческую семью", - считает Лукьянов.
Он также назвал полезным институт помолвки.
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"Мне кажется, здесь институт помолвки будет очень хорошим, и он поможет более осознанно к этому подойти, более серьезно. Помолвка уже предполагает брак, а не сожительство", – подчеркнул Лукьянов.
Конференция в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялась в преддверии Всероссийского парада семьи в День семьи, любви и верности. Этот праздник отмечается в России 8 июля, в день памяти святых Петра и Февронии Муромских. Всероссийский парад семьи пройдет в этот день более чем в 200 городах России.