В РПЦ предложили ввести раздельное обучение в средней школе

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"Если мы сделаем раздельно-параллельное обучение с пятого класса, когда идет разница в развитии мальчиков и девочек, то мы получим рост количества молодых студенческих семей. Сегодня их не так много в стране, потому что мальчики и девочки обучаются совместно в старших классах", – сказал он на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".