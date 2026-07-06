В РПЦ рассказали, когда погибнет мир

Краткий пересказ от РИА ИИ Иерей Федор Лукьянов заявил, что мир прекратит существование, когда в нем оскудеет любовь.

Поэтому, полагает клирик, государству важно поддерживать семьи с детьми, чтобы сохранить будущее.

Кроме того, священник положительно отнесся к проведению Всероссийского парада семьи-2026.

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Мир прекратит существование, когда в нем оскудеет любовь, поэтому важно поддерживать семьи с детьми, рассказал председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

"Сегодня стоит вопрос о сохранении рода человеческого. И именно семья как союз любви между мужчиной и женщиной - это место, где рождается любовь, которая сохраняет наше общество, является его основой. Согласно Священному Писанию, мир закончит свое существование, когда оскудеет любовь. Поэтому если государство заинтересовано в собственном сохранении и сохранении будущего, то оно, конечно, обязано поддерживать семью", - сказал Лукьянов на пресс-конференции о проведении 8 июля Всероссийского парада семьи-2026.

По его словам, именно в семье человек учится любить, а забота о детях заставляет успешно бороться с собственным эгоизмом.

"Русская православная церковь приветствует и поддерживает такое прекрасное начинание (парад семьи - ред.), которое уже становится традицией. Мы очень рады, что здесь и церковь, и государство выступают вместе", - заключил священник.