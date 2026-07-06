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В РПЦ рассказали, когда погибнет мир - РИА Новости, 06.07.2026
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Религия
 
13:29 06.07.2026
В РПЦ рассказали, когда погибнет мир

Иерей Лукьянов: важно поддерживать семьи с детьми, чтобы сохранить будущее

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЛюди
Люди - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иерей Федор Лукьянов заявил, что мир прекратит существование, когда в нем оскудеет любовь.
  • Поэтому, полагает клирик, государству важно поддерживать семьи с детьми, чтобы сохранить будущее.
  • Кроме того, священник положительно отнесся к проведению Всероссийского парада семьи-2026.
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Мир прекратит существование, когда в нем оскудеет любовь, поэтому важно поддерживать семьи с детьми, рассказал председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
"Сегодня стоит вопрос о сохранении рода человеческого. И именно семья как союз любви между мужчиной и женщиной - это место, где рождается любовь, которая сохраняет наше общество, является его основой. Согласно Священному Писанию, мир закончит свое существование, когда оскудеет любовь. Поэтому если государство заинтересовано в собственном сохранении и сохранении будущего, то оно, конечно, обязано поддерживать семью", - сказал Лукьянов на пресс-конференции о проведении 8 июля Всероссийского парада семьи-2026.
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По его словам, именно в семье человек учится любить, а забота о детях заставляет успешно бороться с собственным эгоизмом.
"Русская православная церковь приветствует и поддерживает такое прекрасное начинание (парад семьи - ред.), которое уже становится традицией. Мы очень рады, что здесь и церковь, и государство выступают вместе", - заключил священник.
День семьи, любви и верности отмечается 8 июля - в день памяти небесных покровителей семьи святых Петра и Февронии Муромских. Как отмечают организаторы, Всероссийский парад семьи проходит ежегодно по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла и при поддержке администрации президента России. В 2026 году 8 июля парад пройдет более чем в 200 городах России. В Москве основные мероприятия состоятся на ВДНХ.
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