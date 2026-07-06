Краткий пересказ от РИА ИИ Минометы группировки войск «Север» за неделю уничтожили более 12 объектов ВСУ.

Среди уничтоженных объектов — пункты управления БПЛА, вражеские укрепрайоны и минометные установки ВСУ.

Командир расчета с позывным Артист сообщил, что цели поражались на основании данных, полученных от беспилотных систем.

КУРСК, 6 июл – РИА Новости. Минометы группировки войск "Север" за неделю уничтожили более 12 объектов ВСУ, в числе которых пункты управления БПЛА, вражеские укрепрайоны, а также минометные установки ВСУ, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Артист.

"За неделю мы отработали по широкому спектру целей. Противник активно использует пункты управления БПЛА для координации своих дронов — мы накрывали их, чтобы лишить врага связи с воздухом. Укрепрайоны противника — это долговременные узлы обороны, которые сковывали продвижение нашей пехоты", – сообщил агентству командир минометного расчета 810-й бригады морской пехоты с позывным Артист.

Он добавил, что с учетом полученных от беспилотных систем данных, поражались также блиндажи и ходы сообщения врага.