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Бойцы "Севера" за неделю уничтожили более 12 объектов ВСУ - РИА Новости, 06.07.2026
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Бойцы "Севера" за неделю уничтожили более 12 объектов ВСУ

ВС России за неделю уничтожили более 12 объектов ВСУ и минометные установки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ из 82мм миномета в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ из 82мм миномета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ из 82мм миномета в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минометы группировки войск «Север» за неделю уничтожили более 12 объектов ВСУ.
  • Среди уничтоженных объектов — пункты управления БПЛА, вражеские укрепрайоны и минометные установки ВСУ.
  • Командир расчета с позывным Артист сообщил, что цели поражались на основании данных, полученных от беспилотных систем.
КУРСК, 6 июл – РИА Новости. Минометы группировки войск "Север" за неделю уничтожили более 12 объектов ВСУ, в числе которых пункты управления БПЛА, вражеские укрепрайоны, а также минометные установки ВСУ, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Артист.
"За неделю мы отработали по широкому спектру целей. Противник активно использует пункты управления БПЛА для координации своих дронов — мы накрывали их, чтобы лишить врага связи с воздухом. Укрепрайоны противника — это долговременные узлы обороны, которые сковывали продвижение нашей пехоты", – сообщил агентству командир минометного расчета 810-й бригады морской пехоты с позывным Артист.
Он добавил, что с учетом полученных от беспилотных систем данных, поражались также блиндажи и ходы сообщения врага.
"Также подавили несколько вражеских минометных расчетов, которые пытались обстреливать наши позиции — наши разведчики вскрывали их координаты, и мы накрывали их раньше, чем они успевали сделать второй выстрел. Итог — более 12 целей, каждая подтверждена. Работаем четко, без промахов", – добавил он.
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