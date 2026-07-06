Иеромонах рассказал, о чем нужно молиться 6 июля

Краткий пересказ от РИА ИИ 6 июля в Русской православной церкви — один из дней памяти Владимирской иконы Божией Матери.

Иеромонах Макарий (Маркиш) отметил, что праздник Владимирской иконы мобилизует людей к молитве в трудные времена для Отечества.

Макарий подчеркнул, что личная молитва — это индивидуальное обращение к Господу, и Церковь не может указывать, о чем просить Господа в такой молитве.

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Люди молятся о победе перед Владимирской иконой Божией Матери в ее праздник 6 июля, сказал РИА Новости иеромонах Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш).

В Русской православной церкви 6 июля – один из дней памяти Владимирской иконы Божией Матери. В этот день, по преданию, покровительство иконы стало залогом спасения Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году: войска Иоанна III и хана Ахмата стояли на берегах реки Угра, но не вступили в битву.

"Разумеется, обращаются (о победе – ред.)... Личная молитва – это голос каждого человека, каждого живого сердца, направленный к Господу. Праздник Владимирской иконы тоже нас мобилизует к молитве, связанной с трудными временами, которые переживает наше Отечество сегодня", – сказал Маркиш РИА Новости.

Все три праздника в честь Владимирской иконы связаны с отражением нападений на Москву и Великое княжество Московское, добавил он.

"Москва – малюсенький городишко на берегах, в XII веке она еще была никому неизвестна. К XIV веку она уже расправила плечи, а в XV веке – стала наследницей Византии. Это удивительный исторический процесс, в котором христианская вера занимает центральное место, а в этой христианской вере – Пресвятая Богородица", – сказал Маркиш.

При этом, добавил он, Церковь не может указывать никому, о чем просить Господа в личной молитве.