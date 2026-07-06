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Иеромонах рассказал, о чем нужно молиться 6 июля - РИА Новости, 06.07.2026
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03:54 06.07.2026 (обновлено: 12:25 06.07.2026)
Иеромонах рассказал, о чем нужно молиться 6 июля

Иеромонах Маркиш: люди молятся о победе перед Владимирской иконой Божией Матери

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимирская икона Божией матери
Владимирская икона Божией матери - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Владимирская икона Божией матери
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 6 июля в Русской православной церкви — один из дней памяти Владимирской иконы Божией Матери.
  • Иеромонах Макарий (Маркиш) отметил, что праздник Владимирской иконы мобилизует людей к молитве в трудные времена для Отечества.
  • Макарий подчеркнул, что личная молитва — это индивидуальное обращение к Господу, и Церковь не может указывать, о чем просить Господа в такой молитве.
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Люди молятся о победе перед Владимирской иконой Божией Матери в ее праздник 6 июля, сказал РИА Новости иеромонах Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш).
В Русской православной церкви 6 июля – один из дней памяти Владимирской иконы Божией Матери. В этот день, по преданию, покровительство иконы стало залогом спасения Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году: войска Иоанна III и хана Ахмата стояли на берегах реки Угра, но не вступили в битву.
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"Разумеется, обращаются (о победе – ред.)... Личная молитва – это голос каждого человека, каждого живого сердца, направленный к Господу. Праздник Владимирской иконы тоже нас мобилизует к молитве, связанной с трудными временами, которые переживает наше Отечество сегодня", – сказал Маркиш РИА Новости.
Все три праздника в честь Владимирской иконы связаны с отражением нападений на Москву и Великое княжество Московское, добавил он.
"Москва – малюсенький городишко на берегах, в XII веке она еще была никому неизвестна. К XIV веку она уже расправила плечи, а в XV веке – стала наследницей Византии. Это удивительный исторический процесс, в котором христианская вера занимает центральное место, а в этой христианской вере – Пресвятая Богородица", – сказал Маркиш.
При этом, добавил он, Церковь не может указывать никому, о чем просить Господа в личной молитве.
"Одно дело – это общецерковная молитва, то есть богослужение, которое мы видим, мы участвуем в нем. А другое дело – это личная молитва каждого из нас, и никто не может указывать, кому и как молиться персонально, в отличие от общественного богослужения", – подытожил иеромонах.
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