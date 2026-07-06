Россия настроена на углубление отношений с Индонезией, заявил Мишустин

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия настроена на углубление двусторонних отношений с Индонезией.

За последние пять лет взаимный товарооборот между Россией и Индонезией увеличился более чем в два раза.

Российские компании готовы предложить Индонезии конкурентоспособные решения в различных отраслях, включая промышленное строительство и модернизацию энергетических объектов.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Россия настроена на углубление двусторонних отношений с Индонезией, у стран хорошие предпосылки для расширения взаимодействия во многих отраслях, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром".

"Страной-партнером "Иннопрома" в этом году выступила замечательная страна - Индонезия , одна из наиболее динамично развивающихся экономик мира. Крупнейшая в АСЕАН и важный участник БРИКС . В прошлом году было подписано Соглашение о свободной торговле Евразийского экономического союза с Индонезией", - сказал Мишустин.

Глава правительств РФ поприветствовал делегацию республики во главе с министром промышленности Агусом Гумивангом Картасасмитом.

"Мы настроены на углубление наших двусторонних отношений. За последние пять лет взаимный товарооборот увеличился более чем в два раза. И у наших стран хорошие предпосылки для расширения взаимодействия во многих отраслях", - подчеркнул Мишустин.

Он отметил, что российские компании готовы предложить Индонезии и другим партнерам конкурентоспособные решения в области промышленного строительства, модернизации энергетических объектов, создании железнодорожной и морской инфраструктуры.