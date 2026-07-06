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Россия настроена на углубление отношений с Индонезией, заявил Мишустин - РИА Новости, 06.07.2026
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14:00 06.07.2026
Россия настроена на углубление отношений с Индонезией, заявил Мишустин

Мишустин: Россия настроена на углубление двусторонних отношений с Индонезией

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии "Промышленная индустрия 360" в Екатеринбурге
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии Промышленная индустрия 360 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии "Промышленная индустрия 360" в Екатеринбурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия настроена на углубление двусторонних отношений с Индонезией.
  • За последние пять лет взаимный товарооборот между Россией и Индонезией увеличился более чем в два раза.
  • Российские компании готовы предложить Индонезии конкурентоспособные решения в различных отраслях, включая промышленное строительство и модернизацию энергетических объектов.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Россия настроена на углубление двусторонних отношений с Индонезией, у стран хорошие предпосылки для расширения взаимодействия во многих отраслях, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром".
"Страной-партнером "Иннопрома" в этом году выступила замечательная страна - Индонезия, одна из наиболее динамично развивающихся экономик мира. Крупнейшая в АСЕАН и важный участник БРИКС. В прошлом году было подписано Соглашение о свободной торговле Евразийского экономического союза с Индонезией", - сказал Мишустин.
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Глава правительств РФ поприветствовал делегацию республики во главе с министром промышленности Агусом Гумивангом Картасасмитом.
"Мы настроены на углубление наших двусторонних отношений. За последние пять лет взаимный товарооборот увеличился более чем в два раза. И у наших стран хорошие предпосылки для расширения взаимодействия во многих отраслях", - подчеркнул Мишустин.
Он отметил, что российские компании готовы предложить Индонезии и другим партнерам конкурентоспособные решения в области промышленного строительства, модернизации энергетических объектов, создании железнодорожной и морской инфраструктуры.
"Отдельного внимания заслуживают программы подготовки высококвалифицированных кадров, а также научного, межуниверситетского обмена. Что, в целом, позволяет нам сообща сформировать долгосрочную основу для устойчивого технологического партнерства", - подчеркнул Мишустин.
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