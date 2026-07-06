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Мишустин рассказал о стратегии развития микроэлектроники в России - РИА Новости, 06.07.2026
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13:49 06.07.2026 (обновлено: 13:54 06.07.2026)
Мишустин рассказал о стратегии развития микроэлектроники в России

Мишустин: Россия идет по пути локализации всей цепочки выпуска чипов

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкТранзистор
Транзистор - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия стремится к локализации всей цепочки выпуска чипов в области микроэлектроники, заявил Михаил Мишустин.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Россия в области микроэлектроники идет по пути локализации всей цепочки выпуска чипов, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"В области микроэлектроники мы идем по пути локализации всех цепочек выпуска чипов", - сказал Мишустин на пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром".
В качестве примера он упомянул о завершившихся недавно испытаниях первой установки проекционной литографии на 350 нанометров.
"Да, это пока не лучшие мировые образцы, но это полностью отечественная технология. Она была создана совместно с нашими белорусскими друзьями, коллегами. До этого момента ей обладали всего три государства в мире", - добавил российский премьер.
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