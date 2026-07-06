Мишустин рассказал о стратегии развития микроэлектроники в России

В качестве примера он упомянул о завершившихся недавно испытаниях первой установки проекционной литографии на 350 нанометров.

"Да, это пока не лучшие мировые образцы, но это полностью отечественная технология. Она была создана совместно с нашими белорусскими друзьями, коллегами. До этого момента ей обладали всего три государства в мире", - добавил российский премьер.