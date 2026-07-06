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Россия увеличила несырьевой неэнергетический экспорт, заявил Мишустин - РИА Новости, 06.07.2026
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13:44 06.07.2026
Россия увеличила несырьевой неэнергетический экспорт, заявил Мишустин

Мишустин: РФ в 2025 году увеличила несырьевой неэнергетический экспорт на 11%

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия в 2025 году увеличила несырьевой неэнергетический экспорт более чем на 11%.
  • Наибольшая динамика экспорта отмечена с Китаем, Индией, Белоруссией и Казахстаном.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Россия в 2025 году увеличила несырьевой неэнергетический экспорт более чем на 11%, наибольшая динамика - с Китаем, Индией, Белоруссией и Казахстаном, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Россия планомерно укрепляет статус надежного поставщика высокотехнологичной продукции. В прошлом году мы увеличили несырьевой неэнергетический экспорт более чем на 11 процентов, в это непростое время. Наибольшая динамика была отмечена с Китаем, Индией, Белоруссией и Казахстаном", - сказал Мишустин на пленарном заседании промышленной выставки "Иннопром".
Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия.
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