Россия увеличила несырьевой неэнергетический экспорт, заявил Мишустин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Россия в 2025 году увеличила несырьевой неэнергетический экспорт более чем на 11%, наибольшая динамика - с Китаем, Индией, Белоруссией и Казахстаном, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.