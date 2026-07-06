Россия увеличила несырьевой неэнергетический экспорт, заявил Мишустин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия в 2025 году увеличила несырьевой неэнергетический экспорт более чем на 11%.
- Наибольшая динамика экспорта отмечена с Китаем, Индией, Белоруссией и Казахстаном.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Россия в 2025 году увеличила несырьевой неэнергетический экспорт более чем на 11%, наибольшая динамика - с Китаем, Индией, Белоруссией и Казахстаном, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Россия планомерно укрепляет статус надежного поставщика высокотехнологичной продукции. В прошлом году мы увеличили несырьевой неэнергетический экспорт более чем на 11 процентов, в это непростое время. Наибольшая динамика была отмечена с Китаем, Индией, Белоруссией и Казахстаном", - сказал Мишустин на пленарном заседании промышленной выставки "Иннопром".
Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия.