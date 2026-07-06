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Россия заинтересована в разработке судов с Индонезией, заявил Мишустин - РИА Новости, 06.07.2026
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13:32 06.07.2026
Россия заинтересована в разработке судов с Индонезией, заявил Мишустин

Мишустин: Россия заинтересована в разработке различных судов с Индонезией

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мишустин заявил о заинтересованности России в совместной с Индонезией разработке судов различного назначения и подводных робототехнических комплексов.
  • Он добавил, что Москва настроена на углубление двусторонних отношений.
  • У стран хорошие предпосылки для расширения взаимодействия в металлургии, фармацевтике, секторе медицинской техники и других отраслях.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Россия заинтересована в совместной с Индонезией разработке судов различного назначения, подводных робототехнических комплексов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава кабмина в понедельник принял участие в пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. Он отметил, что Россия настроена на углубление двусторонних отношений с Индонезией, у стран хорошие предпосылки для расширения взаимодействия во многих отраслях.
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"Особый интерес видим в совместной разработке судов различного назначения, подводных робототехнических комплексов. В числе других направлений - металлургия, фармацевтика, сектор медицинской техники. И, конечно, самые современные цифровые технологии, в том числе и технологии, связанные с кибербезопасностью", - сказал Мишустин.
Он отметил, что российские компании готовы предложить Индонезии и другим партнерам конкурентоспособные решения в области промышленного строительства, модернизации энергетических объектов, создании железнодорожной и морской инфраструктуры.
"Отдельного внимания заслуживают программы подготовки высококвалифицированных кадров, а также научного, межуниверситетского обмена, что нам позволит в целом сформировать долгосрочную основу для устойчивого технологического партнерства", - подчеркнул премьер.
Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия.
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