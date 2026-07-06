Россия заинтересована в разработке судов с Индонезией, заявил Мишустин

Краткий пересказ от РИА ИИ Мишустин заявил о заинтересованности России в совместной с Индонезией разработке судов различного назначения и подводных робототехнических комплексов.

Он добавил, что Москва настроена на углубление двусторонних отношений.

У стран хорошие предпосылки для расширения взаимодействия в металлургии, фармацевтике, секторе медицинской техники и других отраслях.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Россия заинтересована в совместной с Индонезией разработке судов различного назначения, подводных робототехнических комплексов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава кабмина в понедельник принял участие в пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге . Он отметил, что Россия настроена на углубление двусторонних отношений с Индонезией, у стран хорошие предпосылки для расширения взаимодействия во многих отраслях.

"Особый интерес видим в совместной разработке судов различного назначения, подводных робототехнических комплексов. В числе других направлений - металлургия, фармацевтика, сектор медицинской техники. И, конечно, самые современные цифровые технологии, в том числе и технологии, связанные с кибербезопасностью", - сказал Мишустин.

Он отметил, что российские компании готовы предложить Индонезии и другим партнерам конкурентоспособные решения в области промышленного строительства, модернизации энергетических объектов, создании железнодорожной и морской инфраструктуры.

"Отдельного внимания заслуживают программы подготовки высококвалифицированных кадров, а также научного, межуниверситетского обмена, что нам позволит в целом сформировать долгосрочную основу для устойчивого технологического партнерства", - подчеркнул премьер.