Россия заинтересована в разработке судов с Индонезией, заявил Мишустин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мишустин заявил о заинтересованности России в совместной с Индонезией разработке судов различного назначения и подводных робототехнических комплексов.
- Он добавил, что Москва настроена на углубление двусторонних отношений.
- У стран хорошие предпосылки для расширения взаимодействия в металлургии, фармацевтике, секторе медицинской техники и других отраслях.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Россия заинтересована в совместной с Индонезией разработке судов различного назначения, подводных робототехнических комплексов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава кабмина в понедельник принял участие в пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. Он отметил, что Россия настроена на углубление двусторонних отношений с Индонезией, у стран хорошие предпосылки для расширения взаимодействия во многих отраслях.
"Особый интерес видим в совместной разработке судов различного назначения, подводных робототехнических комплексов. В числе других направлений - металлургия, фармацевтика, сектор медицинской техники. И, конечно, самые современные цифровые технологии, в том числе и технологии, связанные с кибербезопасностью", - сказал Мишустин.
Он отметил, что российские компании готовы предложить Индонезии и другим партнерам конкурентоспособные решения в области промышленного строительства, модернизации энергетических объектов, создании железнодорожной и морской инфраструктуры.
"Отдельного внимания заслуживают программы подготовки высококвалифицированных кадров, а также научного, межуниверситетского обмена, что нам позволит в целом сформировать долгосрочную основу для устойчивого технологического партнерства", - подчеркнул премьер.
Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия.