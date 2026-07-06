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ЕР принесла в ЦИК документы для заверения списков кандидатов на выборы - РИА Новости, 06.07.2026
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Выборы в Государственную думу
 
11:17 06.07.2026 (обновлено: 12:05 06.07.2026)
ЕР принесла в ЦИК документы для заверения списков кандидатов на выборы

ЕР принесла в ЦИК документы для заверения списков кандидатов на выборы в ГД

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкСдача документов в ЦИК кандидатами "Единой России" в депутаты Госдумы РФ девятого созыва. 6 июля 2026
Сдача документов в ЦИК кандидатами Единой России в депутаты Госдумы РФ девятого созыва. 6 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Сдача документов в ЦИК кандидатами "Единой России" в депутаты Госдумы РФ девятого созыва. 6 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • " Единая Россия" принесла в ЦИК документы для заверения списков кандидатов на выборах в Госдуму.
  • Федеральный список партии состоит из 400 кандидатов, также ЕР выдвинула 225 кандидатов по одномандатным округам.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Партия "Единая Россия" в понедельник принесла в Центральную избирательную комиссию РФ документы, которые передадут для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва, передает корреспондент РИА Новости.
В Центризбирком прибыла делегация партии - представители федеральной пятерки списка "Единой России" на выборах в Госдуму Владислав Головин и Евгений Поддубный, а также депутат Госдумы от ЕР Александр Сидякин.
"Единая Россия" на съезде 28 июня утвердила федеральный список кандидатов и кандидатов по одномандатным округам на предстоящие выборы депутатов Госдумы девятого созыва. Федеральный список состоит из 400 кандидатов, также партия выдвинула 225 кандидатов по одномандатным округам.
Кроме того, председатель ЕР, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на съезде назвал первую "пятерку", с которой партия пойдет на сентябрьские выборы, в нее вошли глава МИД России Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, Герои России Евгений Поддубный и начальник главного штаба движения "Юнармия", Герой России Владислав Головин.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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