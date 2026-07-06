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Россия дорожит союзническими отношениями с Белоруссией, заявил Мишустин - РИА Новости, 06.07.2026
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10:34 06.07.2026 (обновлено: 10:52 06.07.2026)
Россия дорожит союзническими отношениями с Белоруссией, заявил Мишустин

Мишустин: Россия дорожит союзническими, братскими отношениями с Белоруссией

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным в Екатеринбурге
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным в Екатеринбурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Мишустин заявил, что Россия дорожит союзническими и братскими отношениями с Белоруссией.
  • Он подчеркнул, что торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Белоруссией находится на подъеме, несмотря на санкции со стороны Запада.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Россия дорожит союзническими, братскими отношениями с Белоруссией, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром республики Александром Турчиным на полях "Иннопрома".
"Мы дорожим нашими союзническими, братскими отношениями, которые развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества", - отметил российский премьер.
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Он также подчеркнул, что несмотря на беспрецедентные санкции со стороны Запада, торгово-экономическое сотрудничество находится на подъеме, увеличился взаимный товарооборот, включая рост доли машин, оборудования, высокотехнологичной продукции.
"Ведется также системная работа по выполнению договоренностей лидеров России и Белоруссии, которые были достигнуты в мае в Москве и в июне на Валдае", - добавил Мишустин.
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