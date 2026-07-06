Россия дорожит союзническими отношениями с Белоруссией, заявил Мишустин

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным в Екатеринбурге

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным в Екатеринбурге

Краткий пересказ от РИА ИИ Михаил Мишустин заявил, что Россия дорожит союзническими и братскими отношениями с Белоруссией.

Он подчеркнул, что торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Белоруссией находится на подъеме, несмотря на санкции со стороны Запада.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Россия дорожит союзническими, братскими отношениями с Белоруссией, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром республики Александром Турчиным на полях "Иннопрома".

"Мы дорожим нашими союзническими, братскими отношениями, которые развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества", - отметил российский премьер.

Он также подчеркнул, что несмотря на беспрецедентные санкции со стороны Запада, торгово-экономическое сотрудничество находится на подъеме, увеличился взаимный товарооборот, включая рост доли машин, оборудования, высокотехнологичной продукции.