Россия дорожит союзническими отношениями с Белоруссией, заявил Мишустин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Мишустин заявил, что Россия дорожит союзническими и братскими отношениями с Белоруссией.
- Он подчеркнул, что торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Белоруссией находится на подъеме, несмотря на санкции со стороны Запада.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Россия дорожит союзническими, братскими отношениями с Белоруссией, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром республики Александром Турчиным на полях "Иннопрома".
"Мы дорожим нашими союзническими, братскими отношениями, которые развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества", - отметил российский премьер.
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Он также подчеркнул, что несмотря на беспрецедентные санкции со стороны Запада, торгово-экономическое сотрудничество находится на подъеме, увеличился взаимный товарооборот, включая рост доли машин, оборудования, высокотехнологичной продукции.
"Ведется также системная работа по выполнению договоренностей лидеров России и Белоруссии, которые были достигнуты в мае в Москве и в июне на Валдае", - добавил Мишустин.