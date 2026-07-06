В России буддисты отметят день рождения Далай-ламы особыми молитвами

Краткий пересказ от РИА ИИ Далай-ламе XIV Тэнзину Гьяцо исполняется 91 год.

В день рождения Далай-ламы в Московском буддийском храме «Тубден Шедублинг» и в других буддийских регионах пройдут молебны о его здоровье и долголетии.

В Иволгинском дацане в Бурятии молебен будет посвящен чтению сутры долголетия Цэдо.

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-ламе XIV Тэнзину Гьяцо в понедельник исполняется 91 год – в день рождения всемирно известного духовного учителя тибетского буддизма почитающие его верующие в России, как и во многих других странах мира, будут молиться о его долголетии, совершая специальные молебны.

"Его Святейшество Далай-лама является учителем для многих людей, которые слушают его учения и вдохновляются его идеями, причем не только буддисты, потому что Далай-лама говорит об общей этике для всего мира. Очень важно, чтобы такой учитель как можно дольше оставался с нами в этом мире. Поэтому этот день (день его рождения) мы посвящаем молитвам о его здоровье и долголетии", - сказал РИА Новости председатель Центрального духовного управления буддистов России геше Йонтен (Сергей Киришов).

В Московском буддийском храме "Тубден Шедублинг" в Отрадном (единственном в столице) приняли решение провести утром в день рождения Далай-ламы "молебен за долгую жизнь и здоровье Его Святейшества", сообщили РИА Новости в администрации храма. Примечательно, что это практически единственный праздник, который отмечается многими буддистами именно по светскому Григорианскому календарю. И после религиозной части в храме организуется чаепитие с праздничным тортом.

Молитвенно отметят этот день и в буддийских регионах. Так, молебен о здоровье и долголетии Далай-ламы пройдет в "Золотой обители Будды Шакьямуни" в Элисте – главном буддийском храме Калмыкии и крупнейшем в Европе.

В Бурятии в знаменитом Иволгинском дацане, где расположена резиденция Пандито хамбо ламы, главы Буддийской традиционной сангхи России, 6 июля молебен пройдет в Цогчен дугане (храме) - там установлен портрет Далай-ламы, алтарная часть у портрета украшена цветами и хадаками (ритуальными шарфами), рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы Иволгинского дацана Алла Намсараева.

"С 9 часов утра в храме пройдет молебен Цэдо, который будет посвящен долголетию Далай Ламы XIV. Цэдо - это одна из книг, входящих в Ганжур (собрание слов Будды). "Цэ" - в переводе означает "жизнь", "до" - "сутра". Но здесь не имеется в виду только жизнь, а - жизнь и мудрость. В свое время бодхисаттва Мудрости Манджушри обратился к Будде Шакьямуни с тем, что люди рано умирают, не проживают полную жизнь, и спросил, что для этого нужно. В ответ Будда даровал эту сутру долголетия - Цэдо. Считается, что если вы услышите эту сутру, увидите ее написанной, ваша жизнь может удлиниться", - пояснила собеседница агентства. После молебна Цэдо, по ее словам, ламы прочитают хурал Сунды – "от сглаза, порчи, проклятий и болезней, наговоров, плохих сновидений и знаков".

Буддисты считают Далай-ламу (в переводе — "Океан-учитель") воплощением Авалокитешвары — Будды Сострадания. Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — Далай-ламы XIII, а в 1940 году возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая Далай-лама в 1959 году перебрался в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев. За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия Далай-лама был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира.

Россию Далай-лама посещал несколько раз с краткосрочными поездками, последняя из них, в Калмыкию в 2004 году, была однодневной. В последующие годы российские буддисты неоднократно выражали надежду увидеть учителя в своих регионах с более продолжительным визитом. Но официальные визиты Далай-ламы в разные страны сопровождают протесты со стороны Пекина, обвиняющего его в стремлении к отделению Тибета.