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В России буддисты отметят день рождения Далай-ламы особыми молитвами - РИА Новости, 06.07.2026
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Религия
 
10:19 06.07.2026
В России буддисты отметят день рождения Далай-ламы особыми молитвами

Буддисты в России отметят 91-й день рождения Далай-ламы особыми молитвами

© предоставлено офисом Далай-ламыДалай-лама
Далай-лама - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© предоставлено офисом Далай-ламы
Далай-лама . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Далай-ламе XIV Тэнзину Гьяцо исполняется 91 год.
  • В день рождения Далай-ламы в Московском буддийском храме «Тубден Шедублинг» и в других буддийских регионах пройдут молебны о его здоровье и долголетии.
  • В Иволгинском дацане в Бурятии молебен будет посвящен чтению сутры долголетия Цэдо.
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-ламе XIV Тэнзину Гьяцо в понедельник исполняется 91 год – в день рождения всемирно известного духовного учителя тибетского буддизма почитающие его верующие в России, как и во многих других странах мира, будут молиться о его долголетии, совершая специальные молебны.
"Его Святейшество Далай-лама является учителем для многих людей, которые слушают его учения и вдохновляются его идеями, причем не только буддисты, потому что Далай-лама говорит об общей этике для всего мира. Очень важно, чтобы такой учитель как можно дольше оставался с нами в этом мире. Поэтому этот день (день его рождения) мы посвящаем молитвам о его здоровье и долголетии", - сказал РИА Новости председатель Центрального духовного управления буддистов России геше Йонтен (Сергей Киришов).
Праздник тысячи свечей в петербургском буддийском храме - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Все калмыки станут на год старше в буддийский праздник Зул
13 декабря 2025, 09:15
В Московском буддийском храме "Тубден Шедублинг" в Отрадном (единственном в столице) приняли решение провести утром в день рождения Далай-ламы "молебен за долгую жизнь и здоровье Его Святейшества", сообщили РИА Новости в администрации храма. Примечательно, что это практически единственный праздник, который отмечается многими буддистами именно по светскому Григорианскому календарю. И после религиозной части в храме организуется чаепитие с праздничным тортом.
Молитвенно отметят этот день и в буддийских регионах. Так, молебен о здоровье и долголетии Далай-ламы пройдет в "Золотой обители Будды Шакьямуни" в Элисте – главном буддийском храме Калмыкии и крупнейшем в Европе.
В Бурятии в знаменитом Иволгинском дацане, где расположена резиденция Пандито хамбо ламы, главы Буддийской традиционной сангхи России, 6 июля молебен пройдет в Цогчен дугане (храме) - там установлен портрет Далай-ламы, алтарная часть у портрета украшена цветами и хадаками (ритуальными шарфами), рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы Иволгинского дацана Алла Намсараева.
"С 9 часов утра в храме пройдет молебен Цэдо, который будет посвящен долголетию Далай Ламы XIV. Цэдо - это одна из книг, входящих в Ганжур (собрание слов Будды). "Цэ" - в переводе означает "жизнь", "до" - "сутра". Но здесь не имеется в виду только жизнь, а - жизнь и мудрость. В свое время бодхисаттва Мудрости Манджушри обратился к Будде Шакьямуни с тем, что люди рано умирают, не проживают полную жизнь, и спросил, что для этого нужно. В ответ Будда даровал эту сутру долголетия - Цэдо. Считается, что если вы услышите эту сутру, увидите ее написанной, ваша жизнь может удлиниться", - пояснила собеседница агентства. После молебна Цэдо, по ее словам, ламы прочитают хурал Сунды – "от сглаза, порчи, проклятий и болезней, наговоров, плохих сновидений и знаков".
Председатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Россиянам рассказали, когда отмечают "буддийское 8 марта"
6 марта, 17:49
Буддисты считают Далай-ламу (в переводе — "Океан-учитель") воплощением Авалокитешвары — Будды Сострадания. Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — Далай-ламы XIII, а в 1940 году возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая Далай-лама в 1959 году перебрался в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев. За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия Далай-лама был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира.
Россию Далай-лама посещал несколько раз с краткосрочными поездками, последняя из них, в Калмыкию в 2004 году, была однодневной. В последующие годы российские буддисты неоднократно выражали надежду увидеть учителя в своих регионах с более продолжительным визитом. Но официальные визиты Далай-ламы в разные страны сопровождают протесты со стороны Пекина, обвиняющего его в стремлении к отделению Тибета.
В последние годы по инициативе и при содействии Далай-ламы, который многие десятилетия развивает диалог буддизма и науки, ведущие российские нейроученые, психофизиологи, философы вместе с буддийскими коллегами исследуют сознание, причем не только людей, проводят международные конференции о сознании животных, о природе сознания. Российские ученые, в частности, получили уникальную возможность изучать медитирующих буддийских монахов в их родных обителях, в том числе, в тантрических монастырях Индии и Непала.
Участник I Международного буддийского форума Традиционный буддизм и вызовы современности в Иволгинском дацане Хамбын Хурэ - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Глава управления буддистов рассказал, когда отмечают "буддийское 8 марта"
6 марта, 18:55
 
РелигияРоссияТибетРеспублика КалмыкияДалай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)
 
 
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