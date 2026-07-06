В России хотят ускорить мобильный интернет с помощью ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Минцифры планирует ускорить мобильный интернет в России с помощью искусственного интеллекта.

Проект поправок предусматривает создание национальных ИИ-платформ для управления сетями связи, включая системы динамического распределения радиочастотного спектра и прогнозирования нагрузки на сеть.

Пилотные проекты по внедрению ИИ-систем управления сетями уже показали повышение пропускной способности сетей на 20–30 % и снижение задержек на 50 %.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мобильный интернет в России планируется ускорить с помощью искусственного интеллекта, проект поправок Минцифры предусматривает создание национальных ИИ-платформ для управления сетями связи, пишет газета " Мобильный интернет в России планируется ускорить с помощью искусственного интеллекта, проект поправок Минцифры предусматривает создание национальных ИИ-платформ для управления сетями связи, пишет газета " Известия " со ссылкой на материалы ведомства.

"В частности, ИИ должен повысить скорость мобильного интернета: проект поправок предусматривает создание национальных ИИ-платформ для управления сетями связи, включая системы динамического распределения радиочастотного спектра и прогнозирования нагрузки на сеть", - говорится в материале.

Отмечается, что приведенные материалы Минцифры направлены на межведомственное согласование в рамках актуализации Стратегии развития отрасли связи до 2035 года.

"Российскими операторами связи уже реализованы пилотные проекты по внедрению ИИ-систем управления сетями, которые демонстрируют повышение пропускной способности сетей на 20-30% и снижение задержек на 50%", - приводятся в статье данные Минцифры.