В России хотят ускорить мобильный интернет с помощью ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минцифры планирует ускорить мобильный интернет в России с помощью искусственного интеллекта.
- Проект поправок предусматривает создание национальных ИИ-платформ для управления сетями связи, включая системы динамического распределения радиочастотного спектра и прогнозирования нагрузки на сеть.
- Пилотные проекты по внедрению ИИ-систем управления сетями уже показали повышение пропускной способности сетей на 20–30 % и снижение задержек на 50 %.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мобильный интернет в России планируется ускорить с помощью искусственного интеллекта, проект поправок Минцифры предусматривает создание национальных ИИ-платформ для управления сетями связи, пишет газета "Известия" со ссылкой на материалы ведомства.
"В частности, ИИ должен повысить скорость мобильного интернета: проект поправок предусматривает создание национальных ИИ-платформ для управления сетями связи, включая системы динамического распределения радиочастотного спектра и прогнозирования нагрузки на сеть", - говорится в материале.
Отмечается, что приведенные материалы Минцифры направлены на межведомственное согласование в рамках актуализации Стратегии развития отрасли связи до 2035 года.
"Российскими операторами связи уже реализованы пилотные проекты по внедрению ИИ-систем управления сетями, которые демонстрируют повышение пропускной способности сетей на 20-30% и снижение задержек на 50%", - приводятся в статье данные Минцифры.
В министерстве уточнили, что также обсуждается возможность применять ИИ для динамического управления радиочастотным спектром, автоматической оптимизации параметров базовых станций и предиктивного планирования нагрузки на сеть, в основном для развития перспективных сетей стандарта 5G и 6G.
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