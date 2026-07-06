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Погибшего при разминировании взрывчатки ВСУ в Рыльске представят к награде - РИА Новости, 06.07.2026
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12:16 06.07.2026
Погибшего при разминировании взрывчатки ВСУ в Рыльске представят к награде

Силовика, погибшего при разминировании взрывчатки ВСУ в Рыльске наградят

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Взрывотехник ОМОН Росгвардии погиб при разминировании взрывчатки ВСУ в Рыльске Курской области.
  • Губернатор Александр Хинштейн сообщил, что погибшего представят к региональной награде посмертно.
КУРСК, 6 июл – РИА Новости. Погибшего при разминировании взрывчатки ВСУ в Рыльске Курской области взрывотехника ОМОН Росгвардии представят к региональной награде, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Первого июля Хинштейн сообщал, что взрывотехник ОМОН Росгвардии погиб при разминировании боевой части разбросанных с помощью БПЛА ВСУ взрывных устройств в Рыльске Курской области.
"Знаю, что он уже представлен посмертно к государственной награде, значит, я прошу его представить посмертно и к нашей региональной награде. Человек погиб, исполняя свой долг, защищая людей", – сказал Хинштейн в ходе заседания правительства региона.
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РыльскОМОН РоссииФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Александр ХинштейнКурская область
 
 
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