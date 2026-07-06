Погибшего при разминировании взрывчатки ВСУ в Рыльске представят к награде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Взрывотехник ОМОН Росгвардии погиб при разминировании взрывчатки ВСУ в Рыльске Курской области.
- Губернатор Александр Хинштейн сообщил, что погибшего представят к региональной награде посмертно.
КУРСК, 6 июл – РИА Новости. Погибшего при разминировании взрывчатки ВСУ в Рыльске Курской области взрывотехника ОМОН Росгвардии представят к региональной награде, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Знаю, что он уже представлен посмертно к государственной награде, значит, я прошу его представить посмертно и к нашей региональной награде. Человек погиб, исполняя свой долг, защищая людей", – сказал Хинштейн в ходе заседания правительства региона.