"Росатом" решил выкупить долю в ГК "Дело"

Краткий пересказ от РИА ИИ «Росатом» принял решение о выкупе доли в ГК «Дело» у ее основателя Сергея Шишкарева.

Сергей Шишкарев сообщил, что не будет выкупать у «Росатома» 49% в группе.

Госкорпорация может ускорить юридическую процедуру выкупа, если Шишкарев будет не против.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. "Росатом" принял решение о выкупе у основателя группы Сергея Шишкарева доли в ГК "Дело", но юридическая процедура длительная, госкорпорация может ускорить эту процедуру при желании Шишкарева напрямую выкупить у него эту долю, сообщил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Основатель и председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев 26 июня сообщил, что не будет выкупать у " Росатома " 49% в группе. Решение о своих дальнейших действиях госкорпорация примет в ближайшие дни, говорил позднее Лихачев. По его словам, в случае отказа Шишкарева выкупить 49% ГК "Дело" у "Росатома" госкорпорация обязана в течение нескольких месяцев в соответствии с механизмом так называемой "русской рулетки" эту работу провести со своей стороны.

« "Корпоративное решение о том, что мы выкупаем, принято. Но мы находимся в достаточно длительной юридической процедуре. Мы можем эту процедуру ускорить, если будет желание Сергея Николаевича Шишкарева напрямую выкупить. То есть без всех процедур русской рулетки, а напрямую выкупить у него эту долю. Решение есть. Оформляем, можем ускорить, если Шишкарев будет не против", - сказал он в кулуарах выставки "Иннопром-2026", отвечая на вопрос о наличии каких-то решений по данному вопросу.

"С 1 июля включился механизм принятия решения нами. Он сложный, он не одномоментный. С одной стороны, мы корпоративные решения приняли. С другой стороны, процедура, прописанная в русской рулетке, является оригинальной, еще ни разу не применялась в Российской Федерации", - отметил он.

"Поэтому ближайшие две недели, текущие две недели, это уточнение нотариусами всех действий Сергея Николаевича Шишкарева, что они не совершены, что он это подтверждает и так далее. А потом, следующие две недели, это выяснение юридических тонкостей и формальностей нашей оплаты. То есть весь июль это, условно говоря, выяснение и прояснение всех юридических вопросов и процедур", - сказал Лихачев.

"Две недели ближайшие, юристы, нотариусы должны точно отфиксировать, что Шишкарев ничего не платил. И не собирается, и не будет. Вторые две недели юристы должны отфиксировать, куда мы платим, на какой счет, с какой формулировкой", - сказал он.