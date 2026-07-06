"Росатом" готов возвращать своих сотрудников на АЭС "Бушер"

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"На АЭС "Бушер" обстановка спокойная. Поэтому, если она не изменится, то мы с середины июля начнем восстанавливать численность (сотрудников - ред.). У нас план отраслевой утвержден, с силовыми ведомствами согласован, поэтому очень надеемся, будем численность наращивать в середине июля", - сказал Лихачев журналистам.