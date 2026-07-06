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"Росатом" готов возвращать своих сотрудников на АЭС "Бушер" - РИА Новости, 06.07.2026
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15:38 06.07.2026 (обновлено: 15:50 06.07.2026)
"Росатом" готов возвращать своих сотрудников на АЭС "Бушер"

Лихачев: "Росатом" готов с середины июля возвращать сотрудников на АЭС "Бушер"

© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"АЭС "Бушер" в Иране
АЭС Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"
АЭС "Бушер" в Иране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Обстановка на АЭС «Бушер» в Иране остается спокойной.
  • «Росатом» планирует с середины июля начать восстанавливать численность российского персонала на станции, если ситуация не изменится.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Если обстановка на АЭС "Бушер" в Иране останется спокойной, "Росатом" с середины июля начнет восстанавливать численность российского персонала на станции, сообщил глава корпорации Алексей Лихачев.
«
"На АЭС "Бушер" обстановка спокойная. Поэтому, если она не изменится, то мы с середины июля начнем восстанавливать численность (сотрудников - ред.). У нас план отраслевой утвержден, с силовыми ведомствами согласован, поэтому очень надеемся, будем численность наращивать в середине июля", - сказал Лихачев журналистам.
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В миреИранАлексей ЛихачевБушерская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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