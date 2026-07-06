В ГД рассказали о праве на налоговые вычеты для многодетных семей

Краткий пересказ от РИА ИИ С 2026 года многодетные родители могут пользоваться налоговыми и иными государственными льготами до достижения ребенком 23 лет при условии его очного обучения.

Многодетные семьи могут получить выплату до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, если третий или последующий ребенок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года.

С 2026 года появилась новая мера — семейная налоговая выплата, позволяющая работающим родителям с двумя и более детьми вернуть часть уплаченного НДФЛ.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Многодетные родители с 2026 года могут пользоваться налоговыми и иными государственными льготами до достижения ребенком 23 лет при условии его очного обучения, тогда как ранее данное право прекращалось при достижении ребенком совершеннолетия, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

Парламентарий напомнил, что по федеральным правилам, многодетной считается семья с тремя и более детьми, данный статус устанавливается бессрочно.

"Государство ежегодно расширяет меры поддержки многодетных семей. В 2026 году мы сделали важный шаг: льготы по налогам и ряду других направлений теперь действуют до 23 лет, если ребенок учится очно. Это очень правильное решение, однако многие семьи просто не знают об этом, так как считают, что поддержка заканчивается в 18 лет, и перестают проверять свои права. А ведь речь идет о вполне конкретных деньгах: налоговых вычетах, компенсации ЖКУ, возможности списать часть ипотеки", - сказал Свищев

Он отметил, что одной из самых заметных мер для многодетных является выплата до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. По его словам, ее можно получить, если в семье третий или последующий ребенок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года, деньги направляются напрямую в банк на погашение ипотечного кредита.

"С 2026 года появилась новая мера - семейная налоговая выплата. Работающие родители с двумя и более детьми могут вернуть часть уплаченного НДФЛ. Налог пересчитывается так, будто ставка была не 13%, а 6%, а разница возвращается семье. Заявления принимают с 1 июня по 1 октября 2026 года за доходы 2025 года", - подчеркнул депутат.

Свищев также уточнил, что для многодетных семей налоговая база по земельному налогу уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном пользовании или пожизненном наследуемом владении. Помимо этого, по налогу на имущество действует дополнительный вычет за каждого несовершеннолетнего ребенка: для квартиры - 5 квадратных метров, для дома - 7 квадратных метров.