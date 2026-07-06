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Более трети российских ритейлеров одежды понесли убытки, пишут СМИ - РИА Новости, 06.07.2026
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09:04 06.07.2026 (обновлено: 13:12 06.07.2026)
Более трети российских ритейлеров одежды понесли убытки, пишут СМИ

"Ведомости": 34% российских ритейлеров одежды понесли убытки в 2025 году

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОдежда на вешалках
Одежда на вешалках - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Одежда на вешалках. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По итогам 2025 года порядка 34% крупных российских ритейлеров одежды массового сегмента получили убытки.
  • Гендиректор компании Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс отметила, что 40% премиальных брендов также понесли убытки.
  • Президент российского бренда одежды Baon Илья Ярошенко указал на влияние аномально теплой погоды в начале и конце 2025 года на выручку от продаж зимней одежды.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Порядка 34% крупных российских ритейлеров одежды массового сегмента получили убытки в 2025 году, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на данные компании Fashion Consulting Group.
"По итогам 2025 года 34% представленных в офлайне одежных брендов массового сегмента понесли убытки. Об этом сообщает компания Fashion Consulting Group, которая проанализировала 100 крупнейших по обороту игроков данного сегмента", - говорится в материале.
Гендиректор компании Анна Лебсак-Клейманс отметила, что по результатам прошлого года также понесли убытки 40% премиальных брендов.
"Увеличение числа убыточных fashion-марок в массовом сегменте связано с высокой конкуренцией и большим количеством скидок, считает Лебсак-Клейманс. У премиальных же брендов, по ее словам, при ограниченной аудитории растут расходы", - добавляется в материале.
Президент российского бренда верхней и повседневной одежды Baon Илья Ярошенко также указал на то, что продажи зимней одежды обеспечивают ритейлерам самые высокие средние чеки по итогам года, однако в начале и в конце 2025 года в России была зафиксирована аномально теплая погода, и это существенно повлияло на выручку.
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