Более трети российских ритейлеров одежды понесли убытки, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ По итогам 2025 года порядка 34% крупных российских ритейлеров одежды массового сегмента получили убытки.

Гендиректор компании Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс отметила, что 40% премиальных брендов также понесли убытки.

Президент российского бренда одежды Baon Илья Ярошенко указал на влияние аномально теплой погоды в начале и конце 2025 года на выручку от продаж зимней одежды.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Порядка 34% крупных российских ритейлеров одежды массового сегмента получили убытки в 2025 году, пишет газета " Порядка 34% крупных российских ритейлеров одежды массового сегмента получили убытки в 2025 году, пишет газета " Ведомости " со ссылкой на данные компании Fashion Consulting Group.

"По итогам 2025 года 34% представленных в офлайне одежных брендов массового сегмента понесли убытки. Об этом сообщает компания Fashion Consulting Group, которая проанализировала 100 крупнейших по обороту игроков данного сегмента", - говорится в материале.

Гендиректор компании Анна Лебсак-Клейманс отметила, что по результатам прошлого года также понесли убытки 40% премиальных брендов.

"Увеличение числа убыточных fashion-марок в массовом сегменте связано с высокой конкуренцией и большим количеством скидок, считает Лебсак-Клейманс. У премиальных же брендов, по ее словам, при ограниченной аудитории растут расходы", - добавляется в материале.