В Курганской области отменили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Курганской области ввели режим "Беспилотная опасность" около 9:30 по местному времени.
- Режим "Беспилотная опасность" в Курганской области отменили.
ЧЕЛЯБИНСК, 6 июл - РИА Новости. Беспилотную опасность, объявленную в Курганской области утром в понедельник, отменили, сообщила пресс-служба правительства региона.
"В Курганской области снят режим "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении.
Данный режим был введен около 9.30 по местному времени (7.30 мск).
ПВО за сутки сбила 811 беспилотников
Вчера, 15:33