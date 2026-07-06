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В Курганской области отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 06.07.2026
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18:25 06.07.2026
В Курганской области отменили беспилотную опасность

На территории Курганской области отменили беспилотную опасность

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа ПВО
Боевая работа ПВО - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Курганской области ввели режим "Беспилотная опасность" около 9:30 по местному времени.
  • Режим "Беспилотная опасность" в Курганской области отменили.
ЧЕЛЯБИНСК, 6 июл - РИА Новости. Беспилотную опасность, объявленную в Курганской области утром в понедельник, отменили, сообщила пресс-служба правительства региона.
Курганской области снят режим "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении.
Данный режим был введен около 9.30 по местному времени (7.30 мск).
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