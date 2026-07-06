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На Ставрополье произведут капитальный ремонт крыш в 225 жилых домах - РИА Новости, 06.07.2026
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Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
 
15:22 06.07.2026 (обновлено: 16:37 06.07.2026)
На Ставрополье произведут капитальный ремонт крыш в 225 жилых домах

Губернатор Ставрополья Владимиров дал поручения по капремонту МКД

© Фото : Управление пресс-службы губернатора Ставропольского краяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Управление пресс-службы губернатора Ставропольского края
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. На Ставрополье в этом году планируется выполнить капитальный ремонт крыш в 225 многоквартирных домах, на 32 объектах работы уже завершены, сообщает пресс-служба краевого правительства по итогам совещания губернатора Владимира Владимирова с руководителями ведомств и главами территорий.
В ходе совещания Владимиров поставил региональному Фонду капремонта задачу обеспечить при ремонте крыш защиту имущества собственников квартир и не раскрывать кровлю, если есть угроза дождя.
"Еще раз отработайте с подрядчиками: перед дождем крыши раскрывать нельзя. Проверьте, как исполняется поручение. Капитальный ремонт должен улучшать качество жизни людей, а не наоборот", – приводятся в сообщении слова губернатора.
Тем, кто пострадал от залития жилья в предыдущий период, по поручению губернатора подрядчики выплачивают компенсации. Около 80% пострадавших уже получили возмещение расходов.
Всего в 2026 году в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах планируется выполнить порядка 800 видов работ в 500 МКД.
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