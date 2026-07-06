На Ставрополье произведут капитальный ремонт крыш в 225 жилых домах

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. На Ставрополье в этом году планируется выполнить капитальный ремонт крыш в 225 многоквартирных домах, на 32 объектах работы уже завершены, сообщает пресс-служба краевого правительства по итогам совещания губернатора Владимира Владимирова с руководителями ведомств и главами территорий.

В ходе совещания Владимиров поставил региональному Фонду капремонта задачу обеспечить при ремонте крыш защиту имущества собственников квартир и не раскрывать кровлю, если есть угроза дождя.

"Еще раз отработайте с подрядчиками: перед дождем крыши раскрывать нельзя. Проверьте, как исполняется поручение. Капитальный ремонт должен улучшать качество жизни людей, а не наоборот", – приводятся в сообщении слова губернатора.

Тем, кто пострадал от залития жилья в предыдущий период, по поручению губернатора подрядчики выплачивают компенсации. Около 80% пострадавших уже получили возмещение расходов.