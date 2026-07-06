Во Владимирской области ребенок и его дедушка утонули в реке

РЯЗАНЬ, 6 июл - РИА Новости. Шестилетний мальчик и его дедушка утонули в реке во Владимирской области, 9-летнюю девочку удалось спасти, сообщило СУСК РФ по региону.

По предварительным данным, днем 4 июля житель поселка Галицы Гороховецкого района пришел на берег реки Клязьмы в необорудованное для купания место. С ним были внуки: 6-летниий мальчик и 9-летняя девочка. Из-за сильного течения и водоворотов ребенка стало относить от берега, дедушка попытался его спасти. Оба погибли. Девочка тоже стала тонуть, ее спас проплывавший на лодке мужчина, который услышал крики.