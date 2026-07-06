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Во Владимирской области ребенок и его дедушка утонули в реке - РИА Новости, 06.07.2026
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09:57 06.07.2026 (обновлено: 10:12 06.07.2026)
Во Владимирской области ребенок и его дедушка утонули в реке

Под Владимиром ребенок и его дедушка утонули в реке, 9-летнюю девочку спасли

© Фото : Следком Владимирской области/MAXБерег реки Клязьмы во Владимирской области, где погиб ребенок и его дедушка
Берег реки Клязьмы во Владимирской области, где погиб ребенок и его дедушка - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Следком Владимирской области/MAX
Берег реки Клязьмы во Владимирской области, где погиб ребенок и его дедушка
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Гороховце во Владимирской области утонули шестилетний мальчик и его дедушка.
  • 9-летняя девочка, которая была с ними, спаслась благодаря мужчине, проплывавшему на лодке.
  • СУСК РФ по региону проводит проверку и устанавливает точные обстоятельства произошедшего.
РЯЗАНЬ, 6 июл - РИА Новости. Шестилетний мальчик и его дедушка утонули в реке во Владимирской области, 9-летнюю девочку удалось спасти, сообщило СУСК РФ по региону.
«
Гороховце следователями СК проводится проверка по факту гибели в реке 6-летнего ребенка и его дедушки", - сообщается в канале СУСК на платформе "Макс".
По предварительным данным, днем 4 июля житель поселка Галицы Гороховецкого района пришел на берег реки Клязьмы в необорудованное для купания место. С ним были внуки: 6-летниий мальчик и 9-летняя девочка. Из-за сильного течения и водоворотов ребенка стало относить от берега, дедушка попытался его спасти. Оба погибли. Девочка тоже стала тонуть, ее спас проплывавший на лодке мужчина, который услышал крики.
Следователем осмотрено место происшествия, проведены опросы очевидцев и иных лиц, назначены судебные медицинские экспертизы. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются, отмечает СУСК.
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ПроисшествияВладимирская областьРоссияГороховецСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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