Мишустин призвал регионы создавать рабочие места

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Мишустин выступил на пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.
- Мишустин подчеркнул важность роли регионов России в обеспечении суверенитета страны.
- По словам Мишустина, регионам важно привлекать инвестиции, создавать рабочие места, развивать производственную, технологическую, научную сферу и городскую среду.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Регионам для обеспечения суверенитета России важно привлекать инвестиции, создавать рабочие места, развивать производственную сферу и городскую среду, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава российского правительства в понедельник выступил на пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. В ходе выступления Мишустин напомнил о том, что президент РФ Владимир Путин подчеркивал особую роль регионов России в обеспечении суверенитета страны.
"Важно, чтобы они привлекали инвестиции, создавали новые рабочие места, развивали производственную, технологическую, научную сферу, городскую среду. Не случайно здесь находятся делегации практически из всех регионов России. И многие представили свои перспективные разработки на стендах. Сейчас в ходе обхода выставки ознакомились с некоторыми из них", - сказал Мишустин.