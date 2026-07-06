Мишустин призвал регионы создавать рабочие места

"Важно, чтобы они привлекали инвестиции, создавали новые рабочие места, развивали производственную, технологическую, научную сферу, городскую среду. Не случайно здесь находятся делегации практически из всех регионов России. И многие представили свои перспективные разработки на стендах. Сейчас в ходе обхода выставки ознакомились с некоторыми из них", - сказал Мишустин.