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Мишустин призвал регионы создавать рабочие места - РИА Новости, 06.07.2026
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13:46 06.07.2026
Мишустин призвал регионы создавать рабочие места

Мишустин: регионы должны привлекать инвестиции и создавать рабочие места

© Фото : Пресс--служба Правительства РоссииМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Пресс--служба Правительства России
Михаил Мишустин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Мишустин выступил на пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.
  • Мишустин подчеркнул важность роли регионов России в обеспечении суверенитета страны.
  • По словам Мишустина, регионам важно привлекать инвестиции, создавать рабочие места, развивать производственную, технологическую, научную сферу и городскую среду.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Регионам для обеспечения суверенитета России важно привлекать инвестиции, создавать рабочие места, развивать производственную сферу и городскую среду, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава российского правительства в понедельник выступил на пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. В ходе выступления Мишустин напомнил о том, что президент РФ Владимир Путин подчеркивал особую роль регионов России в обеспечении суверенитета страны.
"Важно, чтобы они привлекали инвестиции, создавали новые рабочие места, развивали производственную, технологическую, научную сферу, городскую среду. Не случайно здесь находятся делегации практически из всех регионов России. И многие представили свои перспективные разработки на стендах. Сейчас в ходе обхода выставки ознакомились с некоторыми из них", - сказал Мишустин.
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ЭкономикаРоссияЕкатеринбургМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
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