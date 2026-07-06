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Американский самолет-разведчик вновь вел разведку вдоль границы России - РИА Новости, 06.07.2026
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16:31 06.07.2026 (обновлено: 16:35 06.07.2026)
Американский самолет-разведчик вновь вел разведку вдоль границы России

РИА Новости: Bombardier Artemis II вновь вел разведку у границ России

© Фото : LeidosСамолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II
Самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Leidos
Самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II вел разведку вдоль границы России со стороны стран Прибалтики.
  • Самолет вылетел с авиабазы "Михаил Когэлничану" в Румынии и совершал круговые полеты над Латвией и Эстонией недалеко от российской границы.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II вновь вел разведку вдоль границы РФ со стороны стран Прибалтики, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.
Согласно изученным данным, самолет вылетел с авиабазы "Михаил Когэлничану" в Румынии, пролетел над странами НАТО до севера-запада Эстонии, после чего совершал круговые полеты над Латвией и Эстонией недалеко от российской границы. По состоянию на 15.45 самолет был над Литвой и возвращался на авиабазу вылета.
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Bombardier Artemis II регулярно совершает полеты также вокруг Калининградской области и над Черным морем.
Самолет был переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В военной модификации он получил название Artemis II.
Четвертого июля РИА Новости выяснило, что Bombardier Challenger 650 Artemis II был замечен во время патрульного облета над акваторией Черного моря южнее Крыма. В июне Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II курсировал над акваторией Черного моря по меньшей мере три раза.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
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