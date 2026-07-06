Американский самолет-разведчик вновь вел разведку вдоль границы России

Краткий пересказ от РИА ИИ Американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II вел разведку вдоль границы России со стороны стран Прибалтики.

Самолет вылетел с авиабазы "Михаил Когэлничану" в Румынии и совершал круговые полеты над Латвией и Эстонией недалеко от российской границы.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II вновь вел разведку вдоль границы РФ со стороны стран Прибалтики, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.

Согласно изученным данным, самолет вылетел с авиабазы "Михаил Когэлничану" в Румынии , пролетел над странами НАТО до севера-запада Эстонии, после чего совершал круговые полеты над Латвией и Эстонией недалеко от российской границы. По состоянию на 15.45 самолет был над Литвой и возвращался на авиабазу вылета.

Bombardier Artemis II регулярно совершает полеты также вокруг Калининградской области и над Черным морем.

Самолет был переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В военной модификации он получил название Artemis II.

Четвертого июля РИА Новости выяснило, что Bombardier Challenger 650 Artemis II был замечен во время патрульного облета над акваторией Черного моря южнее Крыма. В июне Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II курсировал над акваторией Черного моря по меньшей мере три раза.