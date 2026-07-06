Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты беспилотных систем группировки войск «Север» за сутки уничтожили три миномета ВСУ в Сумской области.
- Расчеты БПЛА обеспечивают продвижение российских штурмовых групп в зоне своей ответственности.
КУРСК, 6 июл - РИА Новости. Расчеты беспилотных систем группировки войск "Север" за сутки уничтожили три миномета ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным Каскад.
Военный рассказал, что во время боевого дежурства расчеты FPV-дронов обнаружили замаскированные позиции минометов ВСУ в лесополосах в Сумской области.
"Всего за сутки расчеты уничтожили три миномета противника", - сообщил Каскад.
Он подчеркнул, что расчеты БПЛА обеспечивают продвижение российских штурмовых групп в зоне своей ответственности.