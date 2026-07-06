Рейтинг@Mail.ru
Расчеты БПЛА уничтожили три миномета ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:02 06.07.2026
Расчеты БПЛА уничтожили три миномета ВСУ в Сумской области

Расчеты FPV-дронов уничтожили три миномета ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие на занятиях по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)
Военнослужащие на занятиях по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие на занятиях по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты беспилотных систем группировки войск «Север» за сутки уничтожили три миномета ВСУ в Сумской области.
  • Расчеты БПЛА обеспечивают продвижение российских штурмовых групп в зоне своей ответственности.
КУРСК, 6 июл - РИА Новости. Расчеты беспилотных систем группировки войск "Север" за сутки уничтожили три миномета ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным Каскад.
Военный рассказал, что во время боевого дежурства расчеты FPV-дронов обнаружили замаскированные позиции минометов ВСУ в лесополосах в Сумской области.
"Всего за сутки расчеты уничтожили три миномета противника", - сообщил Каскад.
Он подчеркнул, что расчеты БПЛА обеспечивают продвижение российских штурмовых групп в зоне своей ответственности.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
FT: разведка США помогает Украине с маршрутами дронов для атак по России
5 июля, 22:50
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала