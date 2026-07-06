Бойцы "Севера" за июнь уничтожили более 35 пунктов БПЛА ВСУ под Харьковом

Краткий пересказ от РИА ИИ Расчеты БПЛА 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Север» за июнь выявили и уничтожили более 35 пунктов управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области.

Уничтожением занимались ударные БПЛА типа «Молния-2» и FPV-дроны, которые работают в связке с разведывательными аппаратами.

В результате действий расчетов БПЛА противник оказался существенно скован в действиях.

БЕЛГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Расчеты БПЛА 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки "Север" за июнь выявили и уничтожили более 35 пунктов управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир подразделения БПС с позывным Сват.

"Расчеты беспилотных летательных аппаратов типа "Молния-2" и FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили более 35 пунктов управления БПЛА противника в Харьковской области за июнь", - рассказал командир.

Он уточнил, что ударные "Молнии-2" и FPV-дроны работают в связке с разведывательными аппаратами и ведут постоянное наблюдение в своей зоне ответственности. По его словам, после обнаружения цели в воздух поднимается один или несколько расчетов — в зависимости от характеристик объекта.

Сват отметил, что операторы действуют максимально точно и фактически не оставляют противнику шансов сохранить инфраструктуру управления беспилотниками. Он добавил, что даже с учетом погодных условий украинским силам становится все сложнее скрываться, поскольку разведчики хорошо ориентируются на местности, а удары наносятся прицельно.