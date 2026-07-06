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Бойцы "Севера" за июнь уничтожили более 35 пунктов БПЛА ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 06.07.2026
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Бойцы "Севера" за июнь уничтожили более 35 пунктов БПЛА ВСУ под Харьковом

Расчеты БПЛА за июнь уничтожили 35 пунктов управления БПЛА ВСУ под Харьковом

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты БПЛА 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Север» за июнь выявили и уничтожили более 35 пунктов управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области.
  • Уничтожением занимались ударные БПЛА типа «Молния-2» и FPV-дроны, которые работают в связке с разведывательными аппаратами.
  • В результате действий расчетов БПЛА противник оказался существенно скован в действиях.
БЕЛГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Расчеты БПЛА 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки "Север" за июнь выявили и уничтожили более 35 пунктов управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир подразделения БПС с позывным Сват.
"Расчеты беспилотных летательных аппаратов типа "Молния-2" и FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили более 35 пунктов управления БПЛА противника в Харьковской области за июнь", - рассказал командир.
Он уточнил, что ударные "Молнии-2" и FPV-дроны работают в связке с разведывательными аппаратами и ведут постоянное наблюдение в своей зоне ответственности. По его словам, после обнаружения цели в воздух поднимается один или несколько расчетов — в зависимости от характеристик объекта.
Сват отметил, что операторы действуют максимально точно и фактически не оставляют противнику шансов сохранить инфраструктуру управления беспилотниками. Он добавил, что даже с учетом погодных условий украинским силам становится все сложнее скрываться, поскольку разведчики хорошо ориентируются на местности, а удары наносятся прицельно.
В результате, подчеркнул командир, в зоне ответственности дивизии противник оказался существенно скован в действиях.
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