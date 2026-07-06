Названы самые прибыльные подработки для россиян без опыта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ремонтные работы — самая прибыльная подработка для россиян без трудового опыта, средняя зарплата составляет 86 035 рублей в месяц.
- Автомеханикам и строителям без опыта в первом полугодии предлагали в среднем 83 916 и 76 518 рублей соответственно.
- В сферах автобизнеса, общественного питания и складской логистики за год значительно выросло число предложений о подработке без опыта.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Самая прибыльная подработка, которую могут найти россияне без трудового опыта, — это ремонтные работы, выяснили для РИА Новости эксперты "Авито Подработки".
Так, по итогам января-июня текущего года больше всего бизнес-заказчики готовы платить ремонтникам — в среднем 86 035 рублей в месяц.
Чуть меньше предлагали в первом полугодии автомеханикам без опыта — 83 916 рублей в месяц. Замкнули тройку лидеров строители — 76 518 рублей в месяц.
В пятерку самых высокооплачиваемых подработок без опыта вошли мастера ногтевого сервиса (69 347 рублей в месяц), а также сварщики (64 581 рублей в месяц).
"Сегодня все больше бизнес-заказчиков готовы привлекать исполнителей без опыта, если необходимые навыки можно быстро освоить на практике. Особенно заметно это в сферах, где важно оперативно усиливать команды: за год число предложений о подработке без опыта выросло в автобизнесе (+66%), общественном питании (+43%) и складской логистике (+41%)", — прокомментировал старший директор сервиса временной занятости "Авито Подработка" Дмитрий Королев.
Названа самая прибыльная подработка в Москве
20 июня, 05:35