Названы самые прибыльные подработки для россиян без опыта

Краткий пересказ от РИА ИИ Ремонтные работы — самая прибыльная подработка для россиян без трудового опыта, средняя зарплата составляет 86 035 рублей в месяц.

Автомеханикам и строителям без опыта в первом полугодии предлагали в среднем 83 916 и 76 518 рублей соответственно.

В сферах автобизнеса, общественного питания и складской логистики за год значительно выросло число предложений о подработке без опыта.

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Самая прибыльная подработка, которую могут найти россияне без трудового опыта, — это ремонтные работы, выяснили для РИА Новости эксперты "Авито Подработки".

Так, по итогам января-июня текущего года больше всего бизнес-заказчики готовы платить ремонтникам — в среднем 86 035 рублей в месяц.

Чуть меньше предлагали в первом полугодии автомеханикам без опыта — 83 916 рублей в месяц. Замкнули тройку лидеров строители — 76 518 рублей в месяц.

В пятерку самых высокооплачиваемых подработок без опыта вошли мастера ногтевого сервиса (69 347 рублей в месяц), а также сварщики (64 581 рублей в месяц).