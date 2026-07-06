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В Запорожье ликвидировали начальника местной полиции - РИА Новости, 06.07.2026
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17:32 06.07.2026
В Запорожье ликвидировали начальника местной полиции

В Запорожье ликвидировали начальника местной полиции, обвиняемого в пытках

© Фото : Национальная полиция УкраиныНачальник 4-го отдела Запорожского управления полиции капитан Ярошевич
Начальник 4-го отдела Запорожского управления полиции капитан Ярошевич - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Национальная полиция Украины
Начальник 4-го отдела Запорожского управления полиции капитан Ярошевич
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Запорожье уничтожен начальник 4-го отдела Запорожского управления полиции капитан Ярошевич.
  • Местные жители обвиняли Ярошевича в пытках и незаконном задержании людей.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В Запорожье уничтожен начальник 4-го отдела Запорожского управления полиции капитан Ярошевич, которого местные жители обвиняли в пытках и незаконном задержании людей, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В результате огневого воздействия по 4-му отделу Запорожского управления полиции киевского режима уничтожен его начальник капитан Ярошевич, которого местные обвиняли в пытках и незаконном удержании людей по надуманным предлогам", - рассказали силовики.
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