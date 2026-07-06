В Запорожье ликвидировали начальника местной полиции

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В Запорожье уничтожен начальник 4-го отдела Запорожского управления полиции капитан Ярошевич, которого местные жители обвиняли в пытках и незаконном задержании людей, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"В результате огневого воздействия по 4-му отделу Запорожского управления полиции киевского режима уничтожен его начальник капитан Ярошевич, которого местные обвиняли в пытках и незаконном удержании людей по надуманным предлогам", - рассказали силовики.