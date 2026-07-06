Российская ПВО за неделю сбила не менее 3945 украинских дронов

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ПВО за неделю перехватила и уничтожила не менее 3945 украинских БПЛА над территорией России, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.

За период с 22 по 28 июня ПВО России всего перехватила не менее 4440 украинских дронов.