Российская ПВО за неделю сбила не менее 3945 украинских дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ПВО за неделю перехватила и уничтожила не менее 3945 украинских БПЛА над территорией России.
- Наибольшее количество беспилотников были сбиты 30 июня и 4 июля — 806 и 893 единиц соответственно.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ПВО за неделю перехватила и уничтожила не менее 3945 украинских БПЛА над территорией России, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
Наибольшее количество беспилотников были сбиты 30 июня и 4 июля, 806 и 893 единиц соответственно. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть России.
За период с 22 по 28 июня ПВО России всего перехватила не менее 4440 украинских дронов.
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3 декабря 2025, 07:13