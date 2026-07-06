Путин обсудил демографические меры с губернатором Тульской области

Владимир Путин и губернатор Тульской области Дмитрий Миляев во время встречи

Владимир Путин и губернатор Тульской области Дмитрий Миляев во время встречи

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин на встрече с губернатором Тульской области Миляевым отметил особую актуальность мер поддержки демографии для региона.

Глава региона рассказал о комплексных мерах поддержки многодетных семей, включая компенсации ипотечного займа и выплаты при рождении детей.

Предприятия также предоставляют сотрудникам дополнительные отпуска, пособия и выплаты при рождении детей.

Вместе с тем заработала программа корпоративной поддержки рождаемости с выплатами от 500 тысяч до миллиона рублей при рождении детей.

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым отметил особую актуальность мер поддержки демографии для этого региона.

"Для Тульской области особенно актуально, имея в виду, прямо скажем, скромный уровень рождаемости", — сказал он.

Миляев рассказал, что для решения этой проблемы в субъекте разработали стратегию "Тульская область — территория семейного счастья".

"Стараемся выстраивать полновесную, комплексную работу в части закрепления в сознании людей образа многодетности, традиционных семейных ценностей", — отметил он.

Преображаются и условия жизни, при этом предоставляются меры государственной поддержки:

многодетным семьям компенсируют ипотечный заем в размере миллиона рублей;

из регионального бюджета миллион рублей выплачивают при рождении второго ребенка у матери до 25 лет и третьего — до 28;

вводится студенческий капитал с первого рождения, при этом сумма поддержки будет увеличиваться с каждым последующим ребенком;

идет запуск программы льготной ипотеки для семей молодых ученых.

Кроме того, с 2024 года 2,5 тысячи предприятий подключились к региональному демографическому стандарту. Среди прочего он включает дополнительные отпуска и выходные, отдельные пособия и выплаты при рождении детей, добровольное медицинское страхование и оплату путевок в детские оздоровительные лагеря.