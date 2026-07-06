Путин обсудил демографические меры с губернатором Тульской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин на встрече с губернатором Тульской области Миляевым отметил особую актуальность мер поддержки демографии для региона.
- Глава региона рассказал о комплексных мерах поддержки многодетных семей, включая компенсации ипотечного займа и выплаты при рождении детей.
- Предприятия также предоставляют сотрудникам дополнительные отпуска, пособия и выплаты при рождении детей.
- Вместе с тем заработала программа корпоративной поддержки рождаемости с выплатами от 500 тысяч до миллиона рублей при рождении детей.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым отметил особую актуальность мер поддержки демографии для этого региона.
"Для Тульской области особенно актуально, имея в виду, прямо скажем, скромный уровень рождаемости", — сказал он.
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Миляев рассказал, что для решения этой проблемы в субъекте разработали стратегию "Тульская область — территория семейного счастья".
"Стараемся выстраивать полновесную, комплексную работу в части закрепления в сознании людей образа многодетности, традиционных семейных ценностей", — отметил он.
Преображаются и условия жизни, при этом предоставляются меры государственной поддержки:
- многодетным семьям компенсируют ипотечный заем в размере миллиона рублей;
- из регионального бюджета миллион рублей выплачивают при рождении второго ребенка у матери до 25 лет и третьего — до 28;
- вводится студенческий капитал с первого рождения, при этом сумма поддержки будет увеличиваться с каждым последующим ребенком;
- идет запуск программы льготной ипотеки для семей молодых ученых.
Кроме того, с 2024 года 2,5 тысячи предприятий подключились к региональному демографическому стандарту. Среди прочего он включает дополнительные отпуска и выходные, отдельные пособия и выплаты при рождении детей, добровольное медицинское страхование и оплату путевок в детские оздоровительные лагеря.
А с марта заработала программа корпоративной поддержки рождаемости, к которой присоединились более 70 предприятий. Так, при рождении первого, второго, третьего и последующих детей сотрудникам выплачивают по 500, 750 тысяч и миллиону рублей соответственно.
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