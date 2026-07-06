Путин встретился с губернатором Тульской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым.
- Губернатор Тульской области сообщил, что предприятия региона вложили порядка 2 миллиардов рублей в экосберегающие технологии по итогам 2025 года и планируют вложить еще около 8 миллиардов рублей в 2026–2030 годы.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретился в Кремле с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым.
Глава государства в ходе встречи отметил, что Тульская область очень развитый промышленный регион.
"Но в этой связи и нагрузка на экологию достаточно большая. Эти предприятия, они включены в программу по экологическому оздоровлению?" - спросил президент.
Миляев ответил, что по итогам 2025 года предприятия региона вложили порядка 2 миллиардов рублей в экосберегающие технологии. Еще порядка 8 миллиардов рублей планируется вложить в 2026-2030 годы.
Ранее о планах президента сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Предыдущая встреча в двустороннем формате состоялась в августе 2024 года, когда Миляев был врио главы региона. Тогда он доложил президенту о социально-экономической ситуации в регионе, мерах по поддержке участников СВО и помощи в восстановлении Мариуполя.
Кроме того, Путин и Миляев регулярно встречаются на заседаниях Совета по развитию физической культуры и спорта. Глава Тульской области возглавляет профильную комиссию Госсовета.