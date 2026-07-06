Пушилин заявил о серьезных разрушениях в Константиновке

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Разрушения в Константиновке очень серьезные, их степень предстоит оценить специалистам, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, ВСУ превратили высотные жилые здания и промзону в Константиновке в опорные пункты, противник сделал из города настоящую крепость.