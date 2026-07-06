Пушилин заявил о серьезных разрушениях в Константиновке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что разрушения в Константиновке очень серьезные и их степень предстоит оценить специалистам.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Разрушения в Константиновке очень серьезные, их степень предстоит оценить специалистам, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту, что российская армия полностью освободила Константиновку. Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
"Разрушения очень и очень серьезные. Безусловно, окончательную оценку дадут уже специалисты после того, как будет такая возможность предоставлена" - сказал Пушилин ИС "Вести".
По его словам, ВСУ превратили высотные жилые здания и промзону в Константиновке в опорные пункты, противник сделал из города настоящую крепость.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18