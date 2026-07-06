Краткий пересказ от РИА ИИ Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в освобожденной Константиновке остается более тысячи мирных жителей.

При необходимости мирных жителей Константиновки можно эвакуировать в безопасные районы ДНР.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки российской армией.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Более 1 тысячи мирных жителей остаются в освобожденной Константиновке в ДНР, при необходимости есть возможность эвакуировать их в безопасные районы, заявил глава республики Денис Пушилин.

"Согласно той информации, которую мы получаем от наших военнослужащих, предположительное количество гражданских лиц, которые остаются в Константиновке , более тысячи человек", - сказал Пушилин ИС " Вести ".

Он также отметил, что при необходимости есть возможность эвакуировать мирных жителей в безопасные районы ДНР, где уже подготовлены пункты временного размещения.