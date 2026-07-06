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В Константиновке остаются более тысячи мирных жителей, заявил Пушилин - РИА Новости, 06.07.2026
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В Константиновке остаются более тысячи мирных жителей, заявил Пушилин

Пушилин: в освобожденной Константиновке остаются более тысячи мирных жителей

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкКонстантиновка
Константиновка - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в освобожденной Константиновке остается более тысячи мирных жителей.
  • При необходимости мирных жителей Константиновки можно эвакуировать в безопасные районы ДНР.
  • Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки российской армией.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Более 1 тысячи мирных жителей остаются в освобожденной Константиновке в ДНР, при необходимости есть возможность эвакуировать их в безопасные районы, заявил глава республики Денис Пушилин.
"Согласно той информации, которую мы получаем от наших военнослужащих, предположительное количество гражданских лиц, которые остаются в Константиновке, более тысячи человек", - сказал Пушилин ИС "Вести".
Он также отметил, что при необходимости есть возможность эвакуировать мирных жителей в безопасные районы ДНР, где уже подготовлены пункты временного размещения.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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