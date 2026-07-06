В Константиновке остаются более тысячи мирных жителей, заявил Пушилин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в освобожденной Константиновке остается более тысячи мирных жителей.
- При необходимости мирных жителей Константиновки можно эвакуировать в безопасные районы ДНР.
- Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки российской армией.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Более 1 тысячи мирных жителей остаются в освобожденной Константиновке в ДНР, при необходимости есть возможность эвакуировать их в безопасные районы, заявил глава республики Денис Пушилин.
"Согласно той информации, которую мы получаем от наших военнослужащих, предположительное количество гражданских лиц, которые остаются в Константиновке, более тысячи человек", - сказал Пушилин ИС "Вести".
Он также отметил, что при необходимости есть возможность эвакуировать мирных жителей в безопасные районы ДНР, где уже подготовлены пункты временного размещения.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18