© Кадр видео из соцсетей Взрыв в Вишнёвом в Киевской области. 6 июля 2026

В городе в Киевской области открыли пункты эвакуации после взрывов

Краткий пересказ от РИА ИИ В городе Вишневое в Киевской области открыли пункты эвакуации после взрывов.

Власти призвали жителей не находиться на улице из-за угрозы повторной детонации взрывоопасных предметов.

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Пункты эвакуации открыли в городе Вишневое в Киевской области после взрывов, сообщили в городской общине.

Ранее в понедельник глава Киевской областной администрации Николай Калашник заявил об угрозе повторной детонации взрывоопасных предметов в Вишневом после взрывов, власти городской общины призвали жителей не находится на улице. По информации экс-депутата Рады Игоря Мосийчука *, в Вишневом был поражен склад боеприпасов.

"Всем, кто нуждается в выезде из общины, пункты эвакуации по адресам: Вишневое, улица Европейская, 30, село Крюковщина, улица Балукова, 1е. Просим сохранять спокойствие, следовать указаниям ответственных служб и по возможности взять с собой документы, необходимые лекарства, воду и самые необходимые вещи", - говорится в сообщении, опубликованном на странице городской общины в соцсети Facebook*.

По информации телеканала "Киев 24", в Вишневом после взрывов существенно ухудшилось качество воздуха, жителей призвали закрыть окна. "Индекс качества воздуха там составляет 248, тогда как при нормальных показателях – 0-50 AQI… Небо в городе затянуло черным дымом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.

Позже глава МВД Украины Игорь Клименко в своем Telegram-канале сообщил, что из Вишневого эвакуировали более 500 человек из-за угрозы повторной детонации.

По данным из открытых источников, в Вишневом, по состоянию на январь 2022 года, проживало более 40 тысяч человек.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.