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В городе в Киевской области открыли пункты эвакуации после взрывов - РИА Новости, 06.07.2026
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11:07 06.07.2026 (обновлено: 14:26 06.07.2026)
В городе в Киевской области открыли пункты эвакуации после взрывов

В Вишневом в Киевской области после взрывов открыли пункты эвакуации

© Кадр видео из соцсетейВзрыв в Вишнёвом в Киевской области. 6 июля 2026
Взрыв в Вишнёвом в Киевской области. 6 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
Взрыв в Вишнёвом в Киевской области. 6 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Вишневое в Киевской области открыли пункты эвакуации после взрывов.
  • Власти призвали жителей не находиться на улице из-за угрозы повторной детонации взрывоопасных предметов.
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Пункты эвакуации открыли в городе Вишневое в Киевской области после взрывов, сообщили в городской общине.
Ранее в понедельник глава Киевской областной администрации Николай Калашник заявил об угрозе повторной детонации взрывоопасных предметов в Вишневом после взрывов, власти городской общины призвали жителей не находится на улице. По информации экс-депутата Рады Игоря Мосийчука*, в Вишневом был поражен склад боеприпасов.
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"Всем, кто нуждается в выезде из общины, пункты эвакуации по адресам: Вишневое, улица Европейская, 30, село Крюковщина, улица Балукова, 1е. Просим сохранять спокойствие, следовать указаниям ответственных служб и по возможности взять с собой документы, необходимые лекарства, воду и самые необходимые вещи", - говорится в сообщении, опубликованном на странице городской общины в соцсети Facebook*.
По информации телеканала "Киев 24", в Вишневом после взрывов существенно ухудшилось качество воздуха, жителей призвали закрыть окна. "Индекс качества воздуха там составляет 248, тогда как при нормальных показателях – 0-50 AQI… Небо в городе затянуло черным дымом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Позже глава МВД Украины Игорь Клименко в своем Telegram-канале сообщил, что из Вишневого эвакуировали более 500 человек из-за угрозы повторной детонации.
По данным из открытых источников, в Вишневом, по состоянию на январь 2022 года, проживало более 40 тысяч человек.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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