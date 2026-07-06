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Прокурор Тувы лично контролирует расследование дела о пропавших девочках - РИА Новости, 06.07.2026
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05:38 06.07.2026
Прокурор Тувы лично контролирует расследование дела о пропавших девочках

Прокурор Тувы Ботвинкин контролирует расследование дела о пропавших девочках

© Фото : МВД по Республике ТываПоиск пропавших девочек на берегу Енисея в Туве
Поиск пропавших девочек на берегу Енисея в Туве - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : МВД по Республике Тыва
Поиск пропавших девочек на берегу Енисея в Туве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокурор республики Евгений Ботвинкин координирует работу правоохранительных органов и спасательных служб, расследование дела находится на его личном контроле.
  • Поисковые работы ведутся на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников.
КРАСНОЯРСК, 6 июл - РИА Новости. Расследование уголовного дела о пропаже двух 12-летних девочек в Туве находится на личном контроле прокурора республики, сообщили в региональной прокуратуре.
О пропаже двух девочек второго июля сообщило республиканское МВД. Девочки ушли из своих домов в Кызыле в среду вечером, но так и не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них - обувь одной из девочек. Возбуждено уголовное дело. В воскресенье в полиции сообщили, что тапок второй пропавшей нашли в воде недалеко от берега Енисея, примерно в 22 километрах от Кызыла.
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"В настоящее время органами прокуратуры республики принимается весь исчерпывающий комплекс надзорных и координационных мер. Прокурор республики Ботвинкин Евгений Борисович координирует работу правоохранительных органов и спасательных служб... Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на личном контроле прокурора", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Прокуратура призвала жителей республики сохранять спокойствие и не допускать распространения недостоверных сведений и предположений, а также напомнила, что за организацию несанкционированных массовых мероприятий и участие в них законодательством РФ предусмотрена установленная законом административная и уголовная ответственность.
"В настоящий момент личный состав органов правопорядка максимально мобилизован на спасение детей и проведение поисковых работ на местности. Любые несогласованные массовые акции неизбежно отвлекают значительные силы полиции и других силовых ведомств от выполнения их главной и приоритетной задачи - поиска несовершеннолетних", - отметили в ведомстве.
Поиски девочек ведутся на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников. Ранее девочки никогда не уходили из дома. Глава Тувы Владислав Ховалыг взял ситуацию на личный контроль и пообещал оперативно доводить до жителей региона информацию о поисках.
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