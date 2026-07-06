Прокурор Тувы лично контролирует расследование дела о пропавших девочках

Краткий пересказ от РИА ИИ Прокурор республики Евгений Ботвинкин координирует работу правоохранительных органов и спасательных служб, расследование дела находится на его личном контроле.

Поисковые работы ведутся на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников.

КРАСНОЯРСК, 6 июл - РИА Новости. Расследование уголовного дела о пропаже двух 12-летних девочек в Туве находится на личном контроле прокурора республики, сообщили в региональной прокуратуре.

О пропаже двух девочек второго июля сообщило республиканское МВД. Девочки ушли из своих домов в Кызыле в среду вечером, но так и не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них - обувь одной из девочек. Возбуждено уголовное дело. В воскресенье в полиции сообщили, что тапок второй пропавшей нашли в воде недалеко от берега Енисея, примерно в 22 километрах от Кызыла.

"В настоящее время органами прокуратуры республики принимается весь исчерпывающий комплекс надзорных и координационных мер. Прокурор республики Ботвинкин Евгений Борисович координирует работу правоохранительных органов и спасательных служб... Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на личном контроле прокурора", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура призвала жителей республики сохранять спокойствие и не допускать распространения недостоверных сведений и предположений, а также напомнила, что за организацию несанкционированных массовых мероприятий и участие в них законодательством РФ предусмотрена установленная законом административная и уголовная ответственность.

"В настоящий момент личный состав органов правопорядка максимально мобилизован на спасение детей и проведение поисковых работ на местности. Любые несогласованные массовые акции неизбежно отвлекают значительные силы полиции и других силовых ведомств от выполнения их главной и приоритетной задачи - поиска несовершеннолетних", - отметили в ведомстве.