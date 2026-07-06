"Рассматриваем три версии". Куда пропали две школьницы из Кызыла

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. В Тыве продолжаются поиски двух 13-летних девочек, исчезнувших во время прогулки около недели назад. В операции участвуют сотни волонтеров, спасателей и полицейских, водолазы обследуют акваторию Енисея. Следователи рассматривают несколько версий, в том числе несчастный случай. О том, к какой из них больше склоняются, — в материале РИА Новости.

Выключенные телефоны

В отдел полиции Кызыла родители пропавших обратились в ночь с 1 на 2 июля. По их словам, школьницы ушли гулять около пяти часов вечера. Домой не вернулись. На телефонные звонки не отвечают. Ранее обе всегда предупреждали, куда направляются.

Сразу приступили к поискам. "Около трех часов ночи брат подруги дочери нашел на берегу реки их телефоны, — рассказывает РИА Новости мать одной из школьниц Мочургай Шомбун. — Мы весь вечер звонили, трубку никто не брал. А потом номер стал недоступен".

Причем батарея еще не разрядилась. "Похоже, телефоны выключили, а потом подбросили на берег", — добавляет Мочургай.

Волонтеры и спасатели вскоре обнаружили в 400 метрах от берега обувь пропавшей. В тот же день СК возбудил уголовное дело. В ведомстве сообщили, что по телефонам "проводятся необходимые исследования".

Республиканское управление СК призвало "откликнуться тех, кому что-либо известно о судьбе школьниц: их возможное местонахождение или обстоятельства, предшествующие исчезновению". Также "жителей, располагающих лодками", попросили "оказать помощь в поисковых мероприятиях в акватории протоки реки Енисей".

© МВД по Республике Тыва Кадр с камеры видеонаблюдения © МВД по Республике Тыва Кадр с камеры видеонаблюдения

Новая зацепка

Волонтеров было все больше, на берегу развернули координационный штаб. Добровольцев делят на группы и выдают каждой маршрут.

По данным республиканского управления МЧС, зону поиска, в том числе с помощью БПЛА, расширили до соседнего города Шагонар. "На 6 июля мероприятия специалистов подразделений беспилотной авиации сосредоточены на тщательном обследовании береговой линии, островов и заломов, труднодоступных мест", — уточнили в ведомстве.

В воскресенье нашли обувь второй девочки — недалеко от берега, в 22 километрах от Кызыла.

© Фото : МВД по Республике Тыва Обувь одной из школьниц © Фото : МВД по Республике Тыва Обувь одной из школьниц

"Основная и первая версия, что все-таки девочки могли утонуть, — заявил министр внутренних дел по Республике Тыва генерал-майор полиции Юрий Завьялов. — Оперативный штаб развернут, проводим комплекс мероприятий на реке. Но могут быть разные ситуации и версии, пока не будем говорить про самые плохие. Отработаем все в ходе следствия".

Родители же девочек в несчастный случай не верят. "Дочь плавать не умела и в Енисей сама бы не никогда полезла, — говорит Мочургай. — Она купалась только в нашем присутствии — и то на озере, а не в реке".

"Не верьте фейкам"

В воскресенье по городским пабликам распространили информацию о том, что девочек держали в одном из домов на улице Колхозной. В считаные минуты там собрались десятки людей, требующих освободить "заложниц". В ситуацию вмешался Завьялов, срочно прибывший на место.

© Следком.Тыва/MAX СК РФ в ходе поисковых работ пропавших в Кызыле девочек © Следком.Тыва/MAX СК РФ в ходе поисковых работ пропавших в Кызыле девочек

"Вчерашние события — результат эмоций и веры фейкам, — написал на следующий день у себя в соцсетях глава Республики Тыва Владислав Ховалыг. — Прошу всех сохранять трезвый ум, доверять только официальным источникам и не мешать следствию. Сейчас каждый должен проявить максимальную ответственность: и родители, и общество, и службы".

Он также распорядился создать республиканский координационный штаб под руководством его заместителя Шолбана Сендаша. "Министру по делам молодежи Буяну Куулару поручил мобилизовать молодежные движения и по возможности привлечь ветеранов СВО — их навыки ориентирования и железная дисциплина сейчас необходимы", — добавил глава Тывы. И предупредил население: "На фоне сильной жары в республике участились несчастные случаи на воде, поэтому контроль за детьми и личная бдительность должны быть предельными".

Поиски школьниц продолжаются круглосуточно. Как уточнили в СК, следствие выдвинуло три основные версии, каждая "проверяется путем проведения следственных действий, в том числе неотложных". Подробностей не раскрыли.

© РИА Новости Поиск пропавших девочек на берегу Енисея в Тыве © РИА Новости Поиск пропавших девочек на берегу Енисея в Тыве