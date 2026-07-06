В Приморье спасли трех детенышей дикого кабана, провалившихся в колодец

Краткий пересказ от РИА ИИ В Хасанском округе Приморского края вызволили из колодца трех детенышей дикого кабана.

На спасение одного из них потребовались сутки, так как животное забилось в сливную трубу.

Кабанят осмотрел врач, затем их выпустили в лес.

ВЛАДИВОСТОК, 6 июл – РИА Новости. Спасатели в Хасанском округе Приморского края вызволили из колодца упавших туда трех детенышей дикого кабана, на спасение одного из них ушли целые сутки, сообщает администрация муниципального округа.

"В колодец напротив завода "Славянский-2000", проломив деревянный настил, упали три детеныша дикого кабана. Сутки потребовались специалистам, чтобы вызволить кабанят из двухметровой западни", - говорится в сообщении

В ЕДДС о поросятах сообщили местные жители, которые услышали звуки, исходящие из колодца. На место выехал председатель общественной организации охотников и рыболовов Максим Шевченко , сотрудники 21 отряда противопожарной службы (ОПС) Хасанского округа и врач-хирург Хасанской больницы Аркадий Бабенко.

По информации администрации, вооружившись специальным инструментом, спасатели начали доставать животных, но кабанята активно сопротивлялись. Двух поросят удалось вытащить из колодца и вернуть в лес. Третий кабан забился в сливную трубу, и нужно было его выманить оттуда.

"В итоге решили его подкормить и, когда он выйдет, чтоб поживиться, заблокировать трубу и вытащить несчастное животное на волю. Наш план сработал, спустя сутки кабаненка подняли на поверхность", - приводятся в сообщении слова начальника 21 ОПС по Хасанскому округу Валентина Лысенко.