В Приморье спасли трех детенышей дикого кабана, провалившихся в колодец

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Хасанском округе Приморского края вызволили из колодца трех детенышей дикого кабана.
- На спасение одного из них потребовались сутки, так как животное забилось в сливную трубу.
- Кабанят осмотрел врач, затем их выпустили в лес.
ВЛАДИВОСТОК, 6 июл – РИА Новости. Спасатели в Хасанском округе Приморского края вызволили из колодца упавших туда трех детенышей дикого кабана, на спасение одного из них ушли целые сутки, сообщает администрация муниципального округа.
"В колодец напротив завода "Славянский-2000", проломив деревянный настил, упали три детеныша дикого кабана. Сутки потребовались специалистам, чтобы вызволить кабанят из двухметровой западни", - говорится в сообщении.
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В ЕДДС о поросятах сообщили местные жители, которые услышали звуки, исходящие из колодца. На место выехал председатель общественной организации охотников и рыболовов Максим Шевченко, сотрудники 21 отряда противопожарной службы (ОПС) Хасанского округа и врач-хирург Хасанской больницы Аркадий Бабенко.
По информации администрации, вооружившись специальным инструментом, спасатели начали доставать животных, но кабанята активно сопротивлялись. Двух поросят удалось вытащить из колодца и вернуть в лес. Третий кабан забился в сливную трубу, и нужно было его выманить оттуда.
"В итоге решили его подкормить и, когда он выйдет, чтоб поживиться, заблокировать трубу и вытащить несчастное животное на волю. Наш план сработал, спустя сутки кабаненка подняли на поверхность", - приводятся в сообщении слова начальника 21 ОПС по Хасанскому округу Валентина Лысенко.
Врач Бабенко осмотрел кабана и установил, что это самка, она не травмирована. Животное выпустили в лес, а колодец закрыли.