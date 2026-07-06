Рейтинг@Mail.ru
В Приднестровье прокомментировали милитаризацию Молдавии - РИА Новости, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:34 06.07.2026
В Приднестровье прокомментировали милитаризацию Молдавии

Красносельский: немотивированная милитаризация Молдавии вызывает вопросы

CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики /
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что милитаризация Молдавии вызывает серьезные вопросы.
  • По словам Красносельского, вместо инвестиций в безопасность через диалог и укрепление доверия в Молдове наблюдается всплеск немотивированной военной активности.
  • В Приднестровье фиксируют появление новой военной техники и развитие военной инфраструктуры в Молдавии, что вызывает обеспокоенность.
ТИРАСПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Немотивированная милитаризация Молдавии вызывает серьезные вопросы, заявил в интервью РИА Новости глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"Молдова могла бы инвестировать в собственную безопасность через диалог, укрепление доверия, четкое соблюдение договоренностей. И это бы отвечало интересам населения на обоих берегах Днестра. Однако вместо этого происходит всплеск немотивированной военной активности в Молдове. Говорю немотивированной, поскольку никто Молдове из ее соседей не угрожает, в том числе, само собой, и Приднестровье", - сказал Красносельский.
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
В Молдавии преследуют жителей Приднестровья, заявил глава ПМР
3 июля, 04:57
Глава ПМР также отметил, что в Приднестровье внимательно наблюдают за процессом милитаризации Молдавии. По его словам, фиксируется появление новой военной техники, развитие военной инфраструктуры и другие меры.
"Когда одна из сторон неурегулированного конфликта начинает резко вооружаться и фактически отказывается от прописанного в своей же Конституции нейтрального статуса – это, естественно, вызывает серьезные вопросы и обеспокоенность. Тем более что Кишинев уже применял оружие против Приднестровья", - отметил Красносельский.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть в Молдавии во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце 2025 года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. Оппозиция настаивает, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.
Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
В ПМР оценили уровень проблем между Приднестровьем и Молдавией
3 июля, 01:40
 
В миреМолдавияДнестрКишиневВадим КрасносельскийМайя СандуНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала