Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что милитаризация Молдавии вызывает серьезные вопросы.

По словам Красносельского, вместо инвестиций в безопасность через диалог и укрепление доверия в Молдове наблюдается всплеск немотивированной военной активности.

В Приднестровье фиксируют появление новой военной техники и развитие военной инфраструктуры в Молдавии, что вызывает обеспокоенность.

ТИРАСПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Немотивированная милитаризация Молдавии вызывает серьезные вопросы, заявил в интервью РИА Новости глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

"Молдова могла бы инвестировать в собственную безопасность через диалог, укрепление доверия, четкое соблюдение договоренностей. И это бы отвечало интересам населения на обоих берегах Днестра . Однако вместо этого происходит всплеск немотивированной военной активности в Молдове . Говорю немотивированной, поскольку никто Молдове из ее соседей не угрожает, в том числе, само собой, и Приднестровье", - сказал Красносельский.

Глава ПМР также отметил, что в Приднестровье внимательно наблюдают за процессом милитаризации Молдавии. По его словам, фиксируется появление новой военной техники, развитие военной инфраструктуры и другие меры.

"Когда одна из сторон неурегулированного конфликта начинает резко вооружаться и фактически отказывается от прописанного в своей же Конституции нейтрального статуса – это, естественно, вызывает серьезные вопросы и обеспокоенность. Тем более что Кишинев уже применял оружие против Приднестровья", - отметил Красносельский.

В настоящее время страны Запада и нынешняя власть в Молдавии во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце 2025 года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. Оппозиция настаивает, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.