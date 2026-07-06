Мишустин рассказал, когда начнутся поставки лайнера Ту-214

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Поставки среднемагистрального лайнера Ту-214 в российские авиакомпании начнутся с 2027 года, сообщил Мишустин.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Поставки среднемагистрального лайнера Ту-214 в российские авиакомпании начнутся уже с 2027 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В декабре прошел сертификацию среднемагистральный лайнер Ту-214 с полностью российскими системами и агрегатами. Со следующего года начнутся его поставки в авиакомпании", - сказал Мишустин во время пленарной сессии международной промышленной выставки "Иннопром".
Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия.