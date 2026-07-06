Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал, когда начнутся поставки лайнера Ту-214 - РИА Новости, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 06.07.2026
Мишустин рассказал, когда начнутся поставки лайнера Ту-214

Мишустин: поставки Ту-214 в российские авиакомпании начнутся с 2027 года

© Фото : Пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкСамолет Ту-214 на Казанском авиационном заводе
Самолет Ту-214 на Казанском авиационном заводе - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Пресс-служба ОАК
Перейти в медиабанк
Самолет Ту-214 на Казанском авиационном заводе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поставки среднемагистрального лайнера Ту-214 в российские авиакомпании начнутся с 2027 года, сообщил Мишустин.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Поставки среднемагистрального лайнера Ту-214 в российские авиакомпании начнутся уже с 2027 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В декабре прошел сертификацию среднемагистральный лайнер Ту-214 с полностью российскими системами и агрегатами. Со следующего года начнутся его поставки в авиакомпании", - сказал Мишустин во время пленарной сессии международной промышленной выставки "Иннопром".
Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия.
Первый полет легкого многоцелевого вертолета Ансат-М в Казани - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
Мишустин заявил об интересе к российским вертолетам "Ансат" за рубежом
Вчера, 13:27
 
ЭкономикаРоссияЕкатеринбургИндонезияМихаил МишустинТу-214
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала