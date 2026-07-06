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Porsche сократит четыре тысячи рабочих мест - РИА Новости, 06.07.2026
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12:12 06.07.2026
Porsche сократит четыре тысячи рабочих мест

Porsche сократит четыре тысячи рабочих мест для уменьшения расходов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗначок немецкой автомобильной компании Porsche
Значок немецкой автомобильной компании Porsche - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Значок немецкой автомобильной компании Porsche. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немецкий производитель автомобилей Porsche планирует сократить около 4 тысяч рабочих мест.
  • Сокращения в Porsche в первую очередь затронут административный и управленческий персонал, в частности, производственные мощности научно-исследовательского центра в Вайсахе могут быть сокращены на 30%.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Немецкий производитель автомобилей Porsche планирует сократить порядка 4 тысяч рабочих мест в рамках уменьшения расходов, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на источники в компании.
Handelsblatt уточняет, что в первую очередь сокращения коснутся административного и управленческого персонала компании - так, производственные мощности научно-исследовательского центра Porsche в немецком Вайсахе могут быть сокращены на 30%.
В июне издание Manager Magazin сообщало, что немецкий автоконцерн Volkswagen, частью которого является Porsche, намерен в ближайшие годы сократить по всему миру до 100 тысяч рабочих мест из общего количества в 657 тысяч, а шесть из девяти членов правления опасаются возможного закрытия концерна.
Ранее глава производственного совета Bosch Mobility Франк Зелль в интервью газете Spiegel призвал создать рабочую группу с участием властей ФРГ, представителей бизнеса и профсоюзов на фоне кризиса немецкой автомобильной отрасли.
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