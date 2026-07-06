Porsche сократит четыре тысячи рабочих мест

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Немецкий производитель автомобилей Porsche планирует сократить около 4 тысяч рабочих мест.
- Сокращения в Porsche в первую очередь затронут административный и управленческий персонал, в частности, производственные мощности научно-исследовательского центра в Вайсахе могут быть сокращены на 30%.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Немецкий производитель автомобилей Porsche планирует сократить порядка 4 тысяч рабочих мест в рамках уменьшения расходов, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на источники в компании.
Handelsblatt уточняет, что в первую очередь сокращения коснутся административного и управленческого персонала компании - так, производственные мощности научно-исследовательского центра Porsche в немецком Вайсахе могут быть сокращены на 30%.
В июне издание Manager Magazin сообщало, что немецкий автоконцерн Volkswagen, частью которого является Porsche, намерен в ближайшие годы сократить по всему миру до 100 тысяч рабочих мест из общего количества в 657 тысяч, а шесть из девяти членов правления опасаются возможного закрытия концерна.
Ранее глава производственного совета Bosch Mobility Франк Зелль в интервью газете Spiegel призвал создать рабочую группу с участием властей ФРГ, представителей бизнеса и профсоюзов на фоне кризиса немецкой автомобильной отрасли.